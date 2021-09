Xinhua Silk Road : La Taoxichuan Ceramic Art Avenue de Jingdezhen, en Chine, brille de mille feux au 5e NEXT Summit de Singapour

Taoxichuan est devenu un endroit attrayant où les jeunes peuvent poursuivre leurs rêves. En effet, plus de 18 000 jeunes s'y rassemblent, 2 902 entreprises y naissent et 1 049 petites et micro entreprises y sont enregistrées.

Le lieu enregistre environ 10 millions de yuans de revenus sur une base quotidienne grâce au streaming en direct de e-commerce et fournit un emploi à plus de 100 000 personnes.

Jingdezhen est connue comme étant la capitale mondiale de la porcelaine où la restauration se fait de manière ouverte et inclusive et la création est libre. Aujourd'hui, la ville rapproche le monde en rassemblant des artisans et des chercheurs en expression artistique à Taoxichuan pour apprendre et communiquer, selon Gang Hao, directeur général adjoint de Jingdezhen Towyi Culture Development Co. Ltd.

Un grand nombre de jeunes artistes et designers en visite décident de s'y installer et insufflent ainsi beaucoup de vitalité à l'endroit, a ajouté M. Gang.

Depuis son ouverture en 2016, Taoxichuan a attiré près de 200 artisans et designers internationaux pour organiser des conférences, des rapports académiques et des expositions personnelles dans le but de promouvoir les échanges culturels.

Taoxichuan accueille le Ceramic Industry Museum, la Ceramic Art Avenue Art Gallery, la Taoxichuan Ceramic Academy, le Yi Creative Space et le Taoxichuan Art Center, qui ont été bâtis à partir de sites historiques. Ces établissements sont devenus des exemples de la transformation du patrimoine et la valorisation de l'industrie culturelle.

Taoxichuan a remporté plus de 80 prix à l'échelle mondiale, nationale et provinciale, comme le Prix de l'innovation pour la protection du patrimoine de l'Asie-Pacifique de 2017 de l'UNESCO, et a été classé parc national de démonstration de l'industrie culturelle par le ministère de la Culture et du tourisme.

