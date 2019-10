Xinhua Silk Road : la ville chinoise de Hangzhou s'engage à développer une « nouvelle industrie » avec le secteur de l'aviation comme fer de lance

HANGZHOU, Chine, 11 octobre 2019 /PRNewswire/ -- Hangzhou, capitale de la province du Zhejiang, dans l'Est de la Chine, est déterminée à développer une « nouvelle industrie » et elle accorde au secteur de l'aviation une place de leader pour concrétiser la transformation et la promotion de son secteur industriel.

Hangzhou, connue comme la première ville chinoise de l'économie numérique, a récemment promulgué un « plan de nouvelle industrie » pour développer la croissance économique de la ville, qui espère voir doubler le nombre d'entreprises dont les revenus dépassent les 20 millions de yuans, le nombre d'entreprises nationales de haute technologie ainsi que l'investissement industriel.

Zhou Jiangyong, secrétaire du comité municipal du PCC de Hangzhou, a expliqué que le développement du secteur industriel de Hangzhou fait face à des insuffisances en ce qui concerne le volume total, le volume additionnel, l'investissement, la segmentation industrielle et la capacité d'absorption des corporations; des transformations urgentes sont donc nécessaires.

Par conséquent, Hangzhou a décidé de s'appuyer sur le secteur de l'aviation pour s'orienter vers une « nouvelle industrie ». Ces dernières années, Hangzhou a créé trois importantes plateformes pour mener le développement : le parc industriel de l'aviation dans le nouveau district de Qiantang, la zone économique de l'aéroport de Hangzhou et enfin Jiande, ville de l'aviation.

Le parc industriel de l'aviation du nouveau district de Qiantang est la priorité majeure. À proximité de l'aéroport international de Hangzhou Xiaoshan et à seulement 135 kilomètres de Shanghai en ligne droite, il couvre une superficie de 5,43 kilomètres carrés et compte deux domaines centraux, la recherche et le développement (R-D) et la fabrication.

Le parc accueille Xizi Aviation Industry Co., Ltd., Xizi Aerospace Fasteners Co., Ltd et d'autres projets de premier ordre; Xizi Aviation Industry Co. fournit des leaders nationaux et internationaux de l'aviation tels que Aviation Industry Corporation of China, Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC), Airbus, Boeing et Bombardier.

Un haut responsable du bureau de promotion de l'investissement de Hangzhou a déclaré que la plateforme industrielle de l'aviation dans le nouveau district de Qiantang espère accueillir la fabrication de grands composants d'avions pour COMAC; elle doit également étendre la coopération avec le centre d'exécution et de livraison de Boeing 737 à Zhoushan, dans la province du Zhejiang, et la société d'assemblage final d'Airbus (Tianjin) pour devenir ainsi un moteur de la transformation du secteur industriel de Hangzhou.

Pour faciliter la croissance industrielle, Hangzhou a mis en place des mesures destinées à soutenir la R-D, la planification de l'espace et le développement industriel, a déclaré le haut responsable.

Voir le lien original : https://en.imsilkroad.com/p/308682.html

SOURCE Xinhua Silk Road Information Service