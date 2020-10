Xinhua Silk Road : la ville chinoise de Quanzhou aspire à promouvoir la construction d'une zone pilote de la route maritime de la soie du XXIe siècle

Quanzhou présente des avantages à tous points de vue pour la construction de la zone pilote. Elle jouit d'un profond héritage culturel, d'assises économiques solides, de riches ressources chinoises à l'étranger, de ports à grand potentiel et d'entrepreneurs de talent.

En 2019, le PIB de Quanzhou s'élevait à 994 666 milliards de yuans, étant ainsi en tête du classement provincial depuis 21 années consécutives.

Au cours des cinq dernières années, Quanzhou a accéléré la construction de la zone pilote de la route maritime de la soie du XXIe siècle. La ville a également joué un rôle de premier plan dans les échanges culturels, approfondi la coopération économique et commerciale internationale, renforcé les liens entre tous les pays participant à la route maritime de la soie du XXIe siècle et s'est engagée dans les échanges entre les peuples.

Les statistiques démontrent que le volume total de fret entre Quanzhou et les pays participant à la route maritime de la soie du XXIe siècle a atteint les 2,381 millions de tonnes en 2019, le débit total des conteneurs atteignant 43 800 EVP.

Les 10 et 11 septembre derniers, Quanzhou a accueilli la conférence de promotion des grands travaux 2020 pour la construction conjointe de l'initiative « la Ceinture et la Route ». Les fonctionnaires de la Commission de développement et de réforme du Fujian ont émis leurs commentaires et échangé leurs points de vue sur la promotion de la construction locale de l'initiative.

Au cours de la prochaine phase, Quanzhou s'intégrera activement à l'initiative et renforcera la position de Fujian en tant que zone centrale de la route maritime de la soie du XXIe siècle. La ville s'efforcera de mettre sur pied des projets, d'élargir le marché international, de renforcer les échanges culturels mondiaux, de prévenir les risques auxquels sont confrontées les entreprises en disparition et d'accroître son influence internationale, afin d'améliorer de façon continue sa capacité à affecter des capitaux, des informations et des talents internationaux et de se transformer en un canal complet le long de la route maritime de la soie du XXIe siècle.

Plus précisément, Quanzhou travaillera dans le but de devenir un port international, de promouvoir la coopération internationale en matière de capacité dans les secteurs émergents avec les pays et régions participant à la route maritime de la soie du XXIe siècle, de faciliter les échanges culturels et l'apprentissage mutuel et d'approfondir les échanges économiques et commerciaux.

