Xinhua Silk Road : La ville chinoise de Yangzhou salue la sous-traitance de projets d'investissement d'une valeur de 100 milliards de RMB dans le cadre du festival « Flowery March » qui a lieu en été

En tant que ville ouverte et inclusive avec des entreprises florissantes, Yangzhou s'est toujours efforcée de créer un « merveilleux Yangzhou » avec un environnement commercial agréable et pratique et d'attirer plus d'amis pour partager des opportunités et récolter des bénéfices dans la ville, a déclaré Xia Xinmin, secrétaire du comité municipal du parti de la ville.

Au cours du festival de cette année, la ville a concrétisé la signature de 180 projets dans les secteurs de la fabrication de pointe, des services modernes et de l'innovation scientifique et technologique. Les investissements dans les projets de fabrication de pointe et de services modernes ont atteint 122,46 milliards de yuans.

Les projets contractés comprenaient 32 projets clés dans les secteurs de l'énergie intelligente, de l'alimentation, de la construction modulaire intelligente, des composants informatiques de précision et de la chimie.

Zhang Baojuan, le maire de la ville, a déclaré que Yangzhou allait intensifier ses efforts pour promouvoir les campagnes de recréation de la base industrielle et de mise à niveau de la chaîne industrielle en 2021, afin de propulser le développement en grappe d'entreprises dans la fabrication de pointe à Yangzhou.

À court terme, la ville profitera de l'ouverture du musée du Grand Canal de Yangzhou prévue le 18 juin pour accélérer la construction du parc d'exposition central de Sanwan et des huit zones d'exposition du parc culturel national du Grand Canal.

Pour la prochaine étape, Yangzhou va continuer à développer la notoriété de la ville en tant que capitale mondiale des canaux, capitale gastronomique et capitale culturelle de l'Asie de l'Est, et développer les ressources touristiques pour les quatre saisons à Yangzhou, a souligné Zhang.

Ces dernières années, Yangzhou n'a cessé de renforcer la base de son industrie et de son secteur culturel, et son produit régional brut a dépassé 600 milliards de yuans en 2020. La ville a également été classée première dans l'évaluation du deuxième lot de villes de référence pour l'entrepreneuriat et l'innovation des petites et microentreprises en Chine.

Voir le lien d'origine : https://en.imsilkroad.com/p/321019.html

