Xinhua Silk Road : la ville de Changzhou, en Chine orientale, va promouvoir le tourisme par le biais de retransmissions en direct

PÉKIN, Le 1er juin 2020 /PRNewswire/ -- Une série de retransmissions en direct sur des lieux touristiques de la ville de Changzhou, dans la province du Jiangsu, en Chine orientale, va être lancée conjointement par l'agence de presse Xinhua et Kuaishou, une plateforme de diffusion en direct de premier plan en Chine, les 30 et 31 mai.

La diffusion en direct, une nouvelle initiative de Changzhou pour promouvoir son secteur touristique, va présenter deux de ses principales attractions touristiques, l'Oriental Salt Lake Resort et le lac Changdang, qui offrent des activités telles que la pêche aux crevettes, la dégustation de la gastronomie locale et l'apprentissage de la culture locale.

Le Dinosaur Park, le lac Tianmu, la vieille ville de Yancheng, la Grande Pagode, Orient Salt Lake City, le vieux canal... Ces dernières années, Changzhou a redoublé d'efforts pour développer le tourisme, notamment en explorant le patrimoine culturel, en promouvant de grands projets touristiques et en encourageant l'innovation.

Changzhou a accueilli près de 80 millions de touristes nationaux et étrangers en 2019, ce qui représente des recettes totales de quelque 120 milliards de yuans. La valeur ajoutée du secteur touristique de la province a contribué à hauteur de 7,6 pour cent à son PIB. Les principaux baromètres du tourisme de Changzhou ont été régulièrement classés parmi les meilleurs de la province du Jiangsu.

Il n'a pas été facile au secteur touristique de Changzhou d'arriver là où il en est aujourd'hui. Par rapport à Suzhou, Wuxi, Nanjing et d'autres villes du sud du Jiangsu, Changzhou n'a pas de montagnes célèbres ni de grands fleuves.

Cette situation s'est toutefois retournée en 2000, puisque Changzhou, célèbre ville industrielle, a réussi à surmonter les limitations de ses ressources en ouvrant un musée des dinosaures et un parc à thème sur les dinosaures. Le parc a été classé comme une attraction touristique nationale de niveau 4A un peu plus d'un an après son ouverture.

Lors d'une conférence vouée à promouvoir le développement du tourisme qui s'est tenue en mars, Changzhou a lancé une série de mesures, allant du renforcement du soutien financier à l'activation du marché touristique local, en passant par l'encouragement des agences de voyage à élargir leur clientèle, la promotion de la consommation touristique et l'amélioration du recrutement et de la formation des talents concernés.

« Le secteur du tourisme a été durement touché par l'épidémie de COVID-19 », a déclaré Qi Jiabin, secrétaire du parti de Changzhou. Et d'ajouter : « Nous avons élaboré des politiques pertinentes et nous allons allouer 300 millions de yuans pour soutenir le développement de l'industrie culturelle et touristique et promouvoir la consommation touristique ».

Les retransmissions en direct seront lancées par « kuaikan », qui signifie littéralement « vue rapide », un ensemble de courts reportages vidéo de l'agence de presse Xinhua sur des plateformes telles que Douyin, Kuaishou et Weibo, qui porteront principalement sur l'actualité économique et le mode de vie.

Vous pouvez consuler le lien initial sur :

https://en.imsilkroad.com/p/313855.html?from=singlemessage&isappinstalled=0

SOURCE Xinhua Silk Road Information Service