Xinhua Silk Road : La ville de Huai'an, dans l'est de la Chine organise des activités culinaires en vue d'intégrer le Réseau des villes créatives de l'UNESCO

BEIJING, 8 octobre 2019 /PRNewswire/ -- La ville de Huai'an, dans la province du Jiangsu, dans l'est de la Chine, a récemment accueilli une série d'expositions culinaires et d'activités à visée promotionnelle dans le cadre de sa candidature auprès du Réseau des villes créatives de l'UNESCO dans la catégorie gastronomie.

Des représentants de l'industrie alimentaire, des experts et des universitaires du pays et de l'étranger se sont réunis pour explorer ensemble les moyens de promouvoir la culture culinaire Huaiyang, de bâtir une ville créative et d'améliorer le bien-être des citoyens par l'entremise de la gastronomie.

Une exposition thématique sous forme de banquet, des démonstrations de techniques propres à la cuisine Huaiyang, des activités promotionnelles ainsi que des dégustations ont été présentées, offrant au public une expérience de « dîner d'État » à l'occasion de la fondation de la République populaire de Chine (RPC), ainsi qu'un banquet spécial le long du canal Huaiyang.

Sur place, un accord de coopération stratégique a été conclu entre le bureau responsable de la candidature de Huai'an en tant que ville gastronomique, l'Association de l'industrie de la restauration du Jiangsu et le Centre de recherche et de développement de la cuisine Huaiyang du Jiangsu pour promouvoir encore davantage le développement de haute qualité de la cuisine Huaiyang par l'entremise du développement industriel, d'activités promotionnelles, de l'épanouissement des talents, du dialogue et du développement écologique.

La cuisine Huaiyang devrait s'internationaliser pour mieux faire connaître au monde le Jiangsu chinois, selon Mi Zhengfu, responsable de l'association australienne de l'industrie de la restauration chinoise.

Il est à noter que la municipalité de Huai'an attache une grande importance au développement de l'industrie de la cuisine Huaiyang et a versé quelque 10 millions de yuans par an depuis 2012 au titre de l'héritage et l'innovation de la culture culinaire Huaiyang.

La ville a notamment créé un comité de travail spécial, une institution de recherche culturelle, une association de cuisine Huaiyang, un groupe de cuisine Huaiyang, et a bâti un musée de la culture culinaire Huaiyang en Chine, le premier musée thématique du genre en Chine.

En avril dernier, la ville a lancé le processus de candidature dans la catégorie Gastronomie. Elle espère ainsi diffuser la culture gastronomique de Huai'an dans le monde entier, approfondir les échanges et la coopération industrielle internationale tout en injectant davantage d'éléments culturels et de vitalité dans le développement urbain.

Consulter le lien d'origine : https://en.imsilkroad.com/p/308647.html

SOURCE Xinhua Silk Road Information Service