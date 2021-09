Xinhua Silk Road : La ville de Nanning, au sud de la Chine, va développer l'économie nocturne en créant des zones de consommation nocturne agglomérées

Après leur rénovation, les berges de la rivière Yongjiang, un affluent du bras principal de la rivière des Perles, sont devenues un lieu populaire pour admirer les vues nocturnes, notamment le pont brillamment éclairé qui traverse la rivière, le spectacle de lumière en 3D sur les gratte-ciel le long de la rivière et les bateaux éblouissants.

Pendant les vacances d'été, les parents et les élèves d'ici et d'ailleurs se précipitent généralement à Nanning pour admirer les vieilles maisons populaires, les arcades, le temple du dieu de la ville, les fenêtres creusées et les arches commémoratives, que l'on peut observer dans le quartier de conservation historique à trois rues et deux allées de Nanning.

Le quartier, une miniature représentant plus de 1 000 ans d'histoire de Nanning, est un nouveau point de repère unique de la ville. Sept sites touristiques du quartier, tels que le théâtre chinois et la salle commémorative de Deng Yingchao, sont actuellement ouverts au public.

Non loin du quartier se trouve la rue alimentaire Zhongshan Road, un point de repère pour les aliments traditionnels de Nanning où les stands et les boutiques d'escargots, de poisson grillé et de nouilles de riz locales sont souvent bondés de touristes.

Ailleurs dans le quartier Uptown, un autre quartier de démonstration de l'économie nocturne de Nanning, les ateliers des anciennes soieries sont rénovés et partiellement aménagés pour donner naissance à un quartier touristique composé de parcs créatifs, d'expositions d'arts du spectacle, de cinémas thématiques, d'hôtels d'art, de bars musicaux, d'épiceries créatives et de services de restauration caractéristiques.

Outre le fleuve Yongjiang, le « poumon vert » de la ville, la montagne Qingxiu, est également illuminée par son économie nocturne en plein essor. Les voyageurs peuvent également découvrir les cultures des pays de l'ANASE à Fantawild Asian Legend, un parc à thème de haute technologie situé à Nanning.

Toutes ces attractions font partie des programmes de démonstration de l'économie nocturne prévus par la ville et d'ici 2022, Nanning s'engage à achever l'élaboration de 10 de ces programmes afin de propulser davantage son économie nocturne.

