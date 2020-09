Xinhua Silk Road : la ville de Ningbo, dans l'est de la Chine, accélère la construction de villes intelligentes

Le 5 juin dernier, la ville Ningbo a publié son plan d'action pour la construction de nouvelles infrastructures au cours de la période 2020-2022, soulignant qu'elle utiliserait l'informatique en nuage, les mégadonnées, l'Internet des Objets, la 5G, l'intelligence artificielle et les technologies blockchain dans des domaines comme la gouvernance, les soins de santé et l'économie industrielle pour rendre sa gouvernance urbaine et ses services publics plus intelligents.

Le 8 août, la ville côtière a lancé un projet de cerveau urbain avec un investissement de 460 millions de yuans. Accordant la priorité à la numérisation des services gouvernementaux, de la supervision des forces de l'ordre, de la gouvernance sociale et des services destinés à améliorer le bien-être de la population, le projet est considéré comme l'infrastructure de base de la gouvernance numérique et intelligente à Ningbo.

La ville attache une grande importance à la construction de réseaux 5G, sur lesquels repose la construction des villes intelligentes. Lors de la 10e édition de l'exposition « Ville intelligente et économie intelligente », Chen Chenghai, un représentant du Bureau municipal de l'économie et de la technologie de l'information de Ningbo, a expliqué que 9 458 stations de base 5G avaient été construites à Ningbo à la fin du mois d'août, les signaux 5G couvrant les principales zones urbaines, les ports et les baies de la ville.

Ningbo a formé plusieurs cas types de démonstration d'applications de la 5G plus port intelligent, conduite intelligente, culture et tourisme intelligents, fabrication intelligente et Internet industriel. Par exemple, le port de Ningbo Zhoushan, le port le plus fréquenté de Chine, a commencé à utiliser la technologie 5G pour contrôler les grues depuis avril dernier, une première dans le pays.

M. Chen a déclaré que la prochaine étape consisterait pour Ningbo à poursuivre l'accélération du déploiement des réseaux 5G pour permettre la construction de villes intelligentes.

