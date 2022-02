Xinhua Silk Road : La ville de Suzhou, dans l'est de la Chine, renforce ses mesures de soutien multidimensionnelles pour créer un pôle industriel d'innovations dans le secteur de l'information électronique

Un total de 150 projets majeurs dans le secteur de l'information électronique, représentant un investissement total de 129 milliards de yuans (environ 20,28 milliards de dollars américains) ont été confirmés ou lancés lors la conférence. Ces projets couvrent des domaines comme les communications 5G, les semi-conducteurs, les puces, les terminaux intelligents, etc. 80 de ce projets ont fait l'objet d'un contrat signé, avec un investissement total prévu de 72 milliards de yuans, et on a annoncé le lancement de 70 autres projets, avec un investissement total de 57 milliards de yuans, dont 19,1 milliards de yuans qui doivent être versés cette année.