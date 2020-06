Xinhua Silk Road : lancement d'un dossier spécial en ligne sur l'investissement dans la nouvelle zone de Hainan Jiangdong, dans le sud de la Chine

PÉKIN, 29 juin 2020 /PRNewswire/ -- Un dossier spécial en ligne sur l' investissement dans la nouvelle zone de Jiangdong de la ville de Haikou, dans la province du Hainan au sud de la Chine, a été lancé conjointement dimanche dernier par le Bureau d'administration de la nouvelle zone de Jiangdong et le Service d'information économique de la Chine sur le site web de Xinhua Silk Road ( en.imsilkroad.com ).

Composé de nombreuses rubriques telles que les actualités de Jiangdong, les actualités du port de libre-échange (FTP) de Hainan, la planification industrielle de Jiangdong, les politiques et installations préférentielles, ce dossier spécial sert de plateforme aux investisseurs mondiaux pour que ceux-ci puissent avoir une connaissance approfondie des politiques, des secteurs d' investissement et des résultats de développement du FTP de Hainan et de la nouvelle zone de Jiangdong.

Le 1er juin, les autorités chinoises ont publié un schéma directeur pour le FTP de Hainan, qui vise à faire de la province insulaire du sud un port de libre-échange de haut niveau exerçant une influence mondiale d'ici le milieu du siècle. Selon ce plan, un système de port de libre-échange axé sur la libéralisation et la facilitation du commerce et des investissements sera « essentiellement mis en place » à Hainan à l'horizon 2025 et acquerra une « plus grande maturité » à l'horizon 2035.

Étant l'une des 11 zones et parcs clés du FTP de Hainan, la nouvelle zone de Jiangdong donne la priorité à la construction d'un système industriel ouvert et innovant où l'économie des sièges sociaux joue un rôle déterminant et où l'économie des aéroports, l'économie des services et l'économie écologique sont mises en avant. Des politiques préférentielles pertinentes ont donc été formulées, qui concernent la sélection des projets, l'utilisation des sols et la supervision industrielle.

Un groupe d'entreprises figurant au palmarès Fortune Global 500 a été attiré pour s'installer dans la nouvelle zone de Jiangdong, a déclaré Feng Benyan, directeur exécutif adjoint du Bureau d'administration de la nouvelle zone de Jiangdong. Il a ajouté que ces entreprises peuvent bénéficier de près de 20 politiques d'incitation.

Vous pouvez obtenir de plus amples informations sur les investissements dans la nouvelle zone de Jiangdong par le biais de deux lignes d'assistance téléphonique pour les investissements accessibles via le +86-898-6860-3376 et le +86-898-6866-2391 ou en adressant un courriel à [email protected] .

