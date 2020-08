Xinhua Silk Road : lancement de l'AIExpo 2020 à Suzhou, en Chine

Placée sous le thème « Revival of Everything - Future of Intelligence » (Le renouveau de tout - l'avenir de l'intelligence), l'exposition vise à présenter les matérialisations de l'innovation en termes d'applications de l'IA et le développement de toute la chaîne industrielle dans le secteur mondial de l'intelligence artificielle.

Organisée par le gouvernement municipal de Suzhou et l'Artificial Intelligence Industry Technology Innovation Strategy Alliance (AITISA), l'exposition a attiré plus de 200 entreprises nationales et étrangères de premier plan, dont Huawei, Baidu, Alibaba, iFLYTEK, Siemens et Microsoft.

La nouvelle génération d'IA a insufflé un nouvel élan au développement économique et social. Ces dernières années, Suzhou a énergiquement saisi les nouvelles tendances du développement de l'industrie de l'IA et a encouragé la pénétration accélérée du secteur de l'IA dans différents domaines, comme l'a expliqué Li Yaping, secrétaire adjoint du comité du parti municipal de Suzhou et maire de la ville, dans le discours qu'il a prononcé lors de la cérémonie d'ouverture de l'AIExpo 2020.

En 2019, la valeur de la production du secteur de l'IA à Suzhou s'est chiffrée à 68,5 milliards de yuans, ce qui représente une augmentation de près de 20 pour cent en glissement annuel.

Gao Wen, académicien de l'Académie chinoise d'ingénierie et président de l'AITISA, a déclaré que l'AITISA s'est engagée à faire de l'exposition une plateforme de communication ouverte et innovante, et à aider le parc industriel de Suzhou à devenir une base pilote pour les applications de l'IA à l'industrie, ainsi qu'un centre de renommée mondiale où se conglomère le secteur de l'IA.

Il convient de noter que trois prix importants ont été dévoilés lors de l'exposition, à savoir les dix premières entreprises chinoises de l'année dans le domaine de l'IA, les dix premières personnalités chinoises de l'année dans le domaine de l'IA, et le prix mondial pour les produits mondiaux d'IA.

Les entreprises à la pointe telles que Mininglamp Technolgy, SenseTime, ainsi que AISpeech ont été désignées parmi les gagnantes des dix meilleures entreprises chinoises de l'année dans le domaine de l'IA.

Pendant l'exposition, la branche de Jiangsu du China Economic Information Services (CEIS) et l'AITISA ont conjointement publié un rapport de recherche annuel sur le développement de la nouvelle génération de l'industrie de l'IA, qui s'attache à analyser en profondeur des nouvelles tendances et des nouvelles opportunités dans la recherche technologique mondiale sur l'IA et l'innovation dont font preuve les applications.

L'AIExpo se tient chaque année depuis 2018. En raison du déclenchement de l'épidémie, l'exposition a été reportée du 14 au 16 août, cette année.

Pour consulter le lien initial : https://en.imsilkroad.com/p/315536.html

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1229826/Xinhua_Silk_Road_AIExpo_2020.jpg

Related Links

www.zjzkypt.com



SOURCE Xinhua Silk Road Information Service