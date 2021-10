Xinhua Silk Road : Lancement de la 52e foire commerciale nationale traditionnelle chinoise, Materia Medica, à Jiangxi, dans l'est de la Chine

Sous le thème de l'innovation, de l'héritage et du développement, 17 activités ont été organisées lors de cette foire, dont des expositions, des forums, des festivals culturels et des cérémonies. En outre, des plateformes et des expositions en ligne ont été lancées dans le but de promouvoir la coopération et les échanges en médecine traditionnelle chinoise (MTC) et à stimuler le développement de cette dernière.

En plus de l'augmentation de la demande publique de services de MTC et de son influence sur la scène mondiale, l'industrie de la MTC fait face à des possibilités de développement sans précédent, a déclaré Yu Linyong, secrétaire de la Commission de l'inspection disciplinaire de l'Académie des sciences médicales chinoises en Chine.

En attachant plus d'importance au concept d'une foire numérique, des technologies de l'information plus modernes, comme Internet, les big data et le cloud, ont été utilisées pour réaliser des expositions en ligne, offrant divers services aux participants, y compris l'inscription à la foire, la diffusion en direct et des données en temps réel.

Au cours de cet événement de trois jours, une exposition en ligne portant sur l'industrie des médicaments et des soins médicaux du Jiangxi, qui se rendait en Géorgie, a été organisée pour promouvoir davantage l'industrie locale de la médecine et des soins médicaux du Jiangxi afin qu'elle se mondialise, attirant plus de 40 exposants de la province et 85 acheteurs étrangers.

Capitale de la MTC, Zhangshu peut s'enorgueillir d'une histoire de développement pharmaceutique de plus de 1 800 ans. À l'heure actuelle, Zhangshu compte 406 entreprises pharmaceutiques, avec une superficie totale de plantation d'herbes médicinales traditionnelles chinoises de 33 333 hectares. En 2020, les revenus du secteur de l'industrie pharmaceutique de la ville ont dépassé 100 milliards de yuans.

