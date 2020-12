Xinhua Silk Road : Le 13e Festival de la photographie de Chine s'ouvre dans le Henan, en Chine centrale

PEKIN, 22 décembre 2020 /PRNewswire/ -- Le 13e Festival de photographie de Chine et la Cité du cygne, la 4e Exposition internationale de photographie écologique de Sanmenxia en Chine, a ouvert ses portes le 20 décembre à Sanmenxia, dans la province centrale du Henan.

Pendant le festival, une série d'expositions, telles que l'exposition de photographies sur la lutte contre la pauvreté et une exposition sur le thème de la lutte contre la pandémie de COVID-19, seront lancées, montrant 4 000 œuvres de plus de 1 100 photographes et présentant un merveilleux festin visuel pour tout le public.