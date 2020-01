Xinhua Silk Road : le chinois Haier, lauréat des CES Tech Awards pour son réfrigérateur Casarte IdO

LAS VEGAS, 8 janvier 2020 /PRNewswire/ -- Haier, le géant chinois de l'électroménager, a remporté le Prix de l'innovation technologique lors des CES Tech Awards du Consumer Electronics Show (CES), pour son réfrigérateur Casarte IdO.

Le réfrigérateur Casarte IdO, équipé d'une technologie de réfrigération de pointe, fait non seulement office de réfrigérateur, mais également de conseiller en santé familiale. Selon les goûts et les préférences en matière de régime alimentaire, il peut recommander un programme de diète hebdomadaire et personnaliser des recettes pour la famille, a révélé Haier.