Xinhua Silk Road : le comté de Lingqiu, au nord de la Chine, adopte l'agriculture biologique comme moyen efficace de promouvoir le développement rural

PÉKIN, 10 août 2022 /PRNewswire/ -- Le comté de Lingqiu, dans la province du Shanxi au nord de la Chine, a adopté l'agriculture biologique comme moyen efficace de faire progresser le développement rural de haute qualité.

Sur le thème « l'agriculture biologique favorise un développement rural de qualité », le neuvième Forum international Datong Chehe sur l'agriculture biologique de la Chine s'est tenu samedi dans la ville de Datong, dans la province du Shanxi au nord de la Chine.

Près d'une centaine d'experts et d'universitaires bien connus du pays et de l'étranger se sont réunis en ligne et hors ligne pour discuter de l'orientation future du développement de l'agriculture biologique.

L'événement a été organisé pour la première fois en 2014 et s'est déroulé avec succès pendant huit sessions consécutives.

Ai Lingyu, sous-secrétaire du Comité municipal du CPC de Datong, a déclaré lors de la cérémonie d'ouverture du forum qu'il était nécessaire de tirer pleinement parti de l'avantage de la plateforme du forum, et d'optimiser constamment le système de production, le système politique et le système de commercialisation de l'agriculture biologique, dans le but de permettre aux « aliments biologiques de Datong » de briller davantage dans tout le pays et de prendre pied sur le marché étranger.

Depuis 2013, le comté de Lingqiu dans la ville de Datong a exploré une nouvelle façon de transformer et de développer l'agriculture et a fait de l'agriculture biologique sa tâche fondamentale et son objectif de développement.

Entre-temps, Lingqiu a également adopté un mode de développement associant l'agriculture biologique, la beauté de la campagne et l'écotourisme. Elle a bâti six communautés dont l'agriculture biologique est le pilier.

Premier modèle d'agriculture biologique au niveau du village de Lingqiu, la communauté biologique de Chehe a vu son revenu par habitant passer de 2 300 yuans en 2013 à 21 500 yuans en 2020.

Après près d'une décennie de développement, le comté de Lingqiu possède une zone de production agricole biologique de près de 100 000 mu (environ 66,67 kilomètres carrés), 54 produits biologiques certifiés et plus de 30 entreprises de production agricole biologique.

Les experts présents au forum ont également estimé que l'agriculture biologique pouvait jouer un rôle positif dans la résolution des problèmes de sécurité alimentaire, en augmentant régulièrement les niveaux de revenu des zones rurales, ainsi qu'en améliorant la sécurité de l'environnement écologique.

