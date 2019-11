Xinhua Silk Road : le constructeur chinois Dongfeng Motor s'ouvre à l'international

Lors de la Brand Night, Dongfeng Motor a présenté une image consolidée de la marque avec une gamme exhaustive de modèles caractéristiques de véhicules de tourisme, enregistrant des commandes sur place. À travers cet événement, Dongfeng Motor s'attache à intégrer des marchés essentiels et à promouvoir la marque et prévoit de dynamiser le marketing dans la région.

Marque de prestige forte de 50 ans d'histoire, Dongfeng Motor, un constructeur automobile réputé en Chine et figurant sur la liste Fortune Global 500, jouit d'une grande réputation et notoriété en Chine comme à l'étranger.

Souffrant du fléchissement récent des ventes dans le secteur automobile, Dongfeng Motor a vendu 2,572 millions d'unités et exporté 55 380 véhicules au cours des trois premiers trimestres de 2019, survolant de façon générale le marché automobile chinois. À ce jour, Dongfeng Motor a exporté ses véhicules dans plus de 80 pays et régions et son volume d'exportation augmente d'une année à l'autre.

Ces dernières années, Dongfeng Motor a joué un rôle actif dans la mise en place de l'initiative « Une ceinture, une route », prospectant de nouveaux marchés internationaux dans le cadre de sa stratégie marketing mondiale. Marque automobile chinoise dont l'action mondiale dans l'initiative « Une ceinture, une route » est bien connue, Dongfeng Motor a obtenu des retours positifs d'un grand nombre de partenaires mondiaux, lui permettant de renforcer le rayonnement et le prestige mondiaux du secteur automobile chinois.

En juin 2018, Dongfeng Team a remporté la Volvo Ocean Race 2017/2018 aux Pays-Bas. Lors de la conférence de presse qui a suivi, intitulée « Belt and Road, with You » (« Une ceinture, une route, avec vous »), Dongfeng a livré des véhicules à la société belge SMT, son partenaire de coopération.

Lors du Salon international de l'automobile de Shanghai 2019, Dongfeng Motor a organisé la Conférence des concessionnaires étrangers 2019, sous le thème « Drive Your Dream » (« Matérialisez votre rêve »). D'après le nouveau plan d'affaires à moyen terme pour l'étranger et le plan marketing régional de Dongfeng Motor dévoilés lors de la conférence, la société se fixe trois objectifs : atteindre les 300 000 unités vendues à l'international, ouvrir cinq sites d'assemblage de véhicules à l'étranger et créer plus de produits phare à l'étranger d'ici à 2023.

