Xinhua Silk Road : Le district de Jiading, à Shanghai, regroupe ses efforts sur les piles à hydrogène et les VCI et dynamise l'industrie automobile

Les principaux acteurs de l'industrie se sont réunis dans le district afin de promouvoir le développement de l'industrie automobile dans les quatre aspects clés, soit l'électrification, l'automatisation, la connexion au réseau et le partage. Cela comprend notamment SAIC Volkswagen, Volvo, NIO, Li Auto, Horizon Robotics, Shanghai Hydrogen Propulsion Technology.

Le district de Jiading a également acquis un avantage national majeur en matière d'installations de soutien pour l'industrie automobile, avec de grands projets tels que la seule zone pilote internationale pour les véhicules électriques en Chine, la première zone pilote pour les véhicules connectés intelligents (VCI) en Chine approuvée par le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information et la première station fixe de ravitaillement en hydrogène avec la plus longue période de fonctionnement sécuritaire en Chine.

À l'avenir, le district accroîtra davantage sa vigueur dans l'industrie automobile en faisant passer ses innovations, ses services et ses ressources à un niveau plus élevé, en s'efforçant de développer une compétence mondiale croissante et en générant un plus grand nombre de nouvelles technologies et de nouvelles normes pour l'industrie.

