Xinhua Silk Road : Le district de Wangcheng de Changsha en Chine centrale a attiré 18 projets majeurs avec un investissement de 43,3 milliards de yuans lors d'une foire de promotion

Parmi les projets nouvellement signés, quatre ont été investis par des entreprises centrales, un a été investi pour plus de dix milliards de yuans et deux pour plus de cinq milliards de yuans. Les projets couvrent divers domaines de l'économie des sièges, du tourisme culturel, des complexes commerciaux et de la fabrication intelligente. Quatre d'entre eux sont classés parmi les 500 premiers au monde et trois parmi les 500 premiers en Chine.

Attirant près de 200 représentants d'entreprises de différents secteurs, l'événement a permis de mettre en valeur l'environnement d'investissement de Wangcheng en présentant son patrimoine culturel, son environnement écologique, sa situation en matière de transport, son développement industriel, son environnement commercial, etc.

Profitant de son emplacement avantageux le long du fleuve Xiangjiang, Wangcheng a mis en place un plan de développement visant à créer huit grandes zones industrielles et commerciales d'une superficie totale de 185 kilomètres carrés le long du fleuve. Dotées de fonctions et de thèmes différents, dont un environnement écologique intelligent, des entreprises et une économie innovantes, un tourisme culturel, etc., ces huit zones devraient se transformer en lieux favorables pour attirer des investisseurs et des talents du monde entier.

« Il est important pour la ville de Changsha de soutenir le développement économique riverain du district de Wangcheng », a déclaré Zhang Min, membre du Comité permanent du Parti municipal de Changsha et secrétaire de la Commission des affaires politiques et juridiques du Comité municipal du Parti.

« Le district de Wangcheng cherche à fournir un environnement d'investissement avec une perspective globale, des normes internationales et des caractéristiques locales, caractérisé par une atmosphère inclusive et un soutien de service efficace », a ajouté Zhang Zuolin, secrétaire du Comité du Parti du district de Wangcheng lors de la conférence.

Une plateforme en ligne d'informations sur les investissements de Wangcheng a également été lancée lors de l'événement. Intégrant des fonctionnalités de promotion de l'investissement, de négociation et de gestion de projets, la plateforme servira d'outil important pour le district afin de réaliser une promotion numérique de l'investissement plus précise, plus efficace et plus fluide.

