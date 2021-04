Xinhua Silk Road : le fabricant chinois d'alcool Wuliangye fait une présentation à la conférence annuelle 2021 du Forum de Bo'ao pour l'Asie (« Boao Forum for Asia »)

Au banquet d'accueil, divers produits phares de Wuliangye ont été exposés, y compris ses huit générations de produits. Cette présentation donnait un survol historique du développement de Wuliangye depuis plus d'un siècle et faisait état de l'histoire très ancienne du baijiu chinois et de sa dimension culturelle, ce qui ne manqua pas d'attirer l'attention des invités de toutes provenances.

Les invités des partenaires du Forum de Bo'ao ont trouvé que cette coopération entre Wuliangye, une marque d'alcool de renommée mondiale, et le Forum de Bo'ao représentait un scénario gagnant-gagnant. La conférence annuelle constitue une excellente plateforme pour Wuliangye, de même que pour d'autres marques chinoises de baijiu, pour se mondialiser. Cela permet en outre au baijiu chinois de connaître une plus grande notoriété auprès des consommateurs.

Sous le thème « A World in Change: Join Hands to Strengthen Global Governance and Advance Belt and Road Initiative Cooperation » (Se donner la main pour renforcer la gouvernance mondiale et faire progresser la coopération dans le cadre de l'initiative la Ceinture et la Route à l'ère du changement), la conférence annuelle de cette année marque la deuxième fois que Wuliangye participe à l'événement en tant que partenaire, après avoir fait ses débuts à la conférence annuelle en 2018.

Au cours de la conférence annuelle de cette année, Wuliangye participera aussi activement à d'autres séances importantes en favorisant les échanges et en approfondissant la coopération avec toutes les parties.

Entre-temps, s'appuyant sur les réalisations du groupe de réflexion du forum et les ressources de la plateforme, Wuliangye accélérera ses efforts en matière d'écologie, d'innovation et de rendement mondial au cours de la période du 14e Plan quinquennal (2021-2025).

Lien original : https://en.imsilkroad.com/p/321020.html

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1494047/1.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1494049/2.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1494048/3.jpg

