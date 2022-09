Xinhua Silk Road : Le Forum de coopération internationale maritime de la Route de la soie 2022 s'ouvre à Xiamen, en Chine orientale

BEIJING, 12 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Le Forum de coopération internationale maritime de la Route de la Soie 2022 a débuté jeudi à Xiamen, dans la province orientale chinoise du Fujian, où les participants ont échangé des avis constructifs et des suggestions sur le renforcement de l'influence de la marque Route de la Soie Maritime.

Axées sur des mesures efficaces pour soutenir la nouvelle dynamique de développement et stimuler la « double circulation » des marchés nationaux et internationaux, les discussions du forum ont couvert de multiples sujets tels que la desserte du marché intérieur unifié, le développement intégré de la logistique internationale et du commerce électronique transfrontalier, la construction et l'application du big data du transport maritime portuaire, ainsi que les services d'innovation financière du transport maritime portuaire.

Visant à construire un écosystème inclusif et coopératif pour le transport maritime et la logistique entre les pays de la Belt and Road, la marque Silk Road Maritime a été lancée en décembre 2018 par la province du Fujian, une zone centrale de la Route de la soie maritime. À la fin du mois d'août de cette année, un total de 9 014 voyages ont été effectués sur les routes maritimes portant le nom de Silk Road Maritime, le débit total de conteneurs atteignant les 10,182 millions d'unités équivalent vingt pieds.

Faisant l'éloge des réalisations de la Route de la Soie Maritime, les participants au forum ont souligné l'importance d'intégrer l'essence de l'esprit de la Route de la Soie aux efforts pratiques d'approfondissement et d'élargissement du partenariat économique avec les pays concernés. En s'engageant de plus en plus dans la Route de la Soie Maritime, les invités se sont engagés à maintenir conjointement la sécurité et la stabilité de la chaîne industrielle et d'approvisionnement mondiale, afin d'insuffler un nouvel élan au développement de la Belt and Road Initiative.

Selon Chen Zhiping, président de Fujian Provincial Port Group Co., Ltd. et de Fujian Silk Road Maritime Management Company, Silk Road Maritime continuera à déployer des efforts novateurs pour atteindre un développement de haut niveau, durable et axé sur les personnes.

Un livre bleu sur le développement de la Route de la soie maritime de 2021 à 2022 a été publié lors du forum, ainsi que le dixième lot de routes maritimes portant le nom de la marque. Une cérémonie de remise de prix aux nouveaux membres de l'alliance maritime de la route de la soie a également eu lieu pendant le forum.

Lien original : https://en.imsilkroad.com/p/329926.html

