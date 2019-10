Xinhua Silk Road : le Forum mondial 2019 des villes à canaux et la Conférence mondiale sur les canaux se sont déroulés à Yangzhou, en Chine orientale

NANJING, Chine, 8 octobre 2019 /PRNewswire/ -- Le Forum mondial 2019 des villes à canaux et la Conférence mondiale sur les canaux se sont tenus à Yangzhou, dans la province du Jiangsu, en Chine orientale, du 26 septembre au 6 octobre.

Placé sous le thème de la protection, de l'héritage et de l'utilisation de la culture des canaux, le forum est non seulement destiné à faire connaître les actions de la Chine en matière de protection, de patrimoine et d'utilisation du Grand Canal, mais aussi à partager la pratique réussie et l'expérience pointue de la culture mondiale des canaux.

Luo Shugang, ministre chinois de la Culture et du Tourisme, Wu Zhenglong, gouverneur de la province du Jiangsu, Juan Carlos Varela, ancien président du Panama et David Edwards-May, président de l'IWI ont assisté à la cérémonie d'ouverture qui s'est tenue le 27 septembre et ils ont prononcé des discours à ce sujet.

M. Wu a fait savoir que le Jiangsu va indéfectiblement saisir l'occasion offerte par le forum et considérer le canal comme un moyen d'approfondir les échanges et la collaboration avec les villes à canaux du monde, de faciliter la compréhension culturelle mutuelle et d'apporter la sagesse de la Chine à la protection mondiale des canaux afin de créer un avenir meilleur pour le développement des villes à canaux de la planète.

Ces dernières années, la ville de Yangzhou s'est évertuée à devenir une ville réputée pour son histoire et sa culture, qui fasse preuve d'une conscience aiguë de sa culture et d'une grande confiance en celle-ci, et à promouvoir une protection minutieuse du Grand Canal, l'utilisation scientifique du canal et l'internationalisation des échanges culturels par le biais du canal. Elle a fait cela dans l'optique de mieux assumer la responsabilité de Yangzhou, de véhiculer la sagesse de Yangzhou et de montrer le rôle que joue la ville dans la construction du corridor culturel du Grand Canal.

Plusieurs activités, dont un spectacle de lumières, un spectacle de talents folkloriques et un défilé de carnaval, ont également été organisées pendant l'évènement.

Étant la plus longue et la plus grande ancienne voie navigable artificielle au monde, le Grand Canal a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en juin 2014.

Vous pouvez voir le lien originel en cliquant sur : https://en.imsilkroad.com/p/308639.html

SOURCE Xinhua Silk Road Information Service