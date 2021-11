Xinhua Silk Road : Le Forum sur le développement de l'industrie des véhicules à énergie nouvelle a débuté dans la province d'Anhui, en Chine orientale

Au cours des dernières années, l'industrie automobile chinoise a obtenu de bons résultats en matière de conservation de l'énergie et de réduction des émissions. Depuis 2014, la production, les ventes et les stocks de NEV en Chine dépassent constamment celles des autres nations et, en date du troisième trimestre de 2021, la flotte de NEV du pays compte 6,78 millions unités.

Améliorer le niveau d'économie d'énergie et réduire la consommation de carburant des véhicules automobiles est un aspect important des démarches à court terme de réduction des émissions de carbone dans l'industrie automobile, a déclaré Li Yizhong, président de la China Federation of Industrial Economics. Il faut déployer davantage d'efforts pour promouvoir le développement de véhicules à énergie nouvelle à plus long terme.

Selon Xu Yuchang, président du China Economic Information Service (CEIS), la Chine considère le développement des NEV comme une mesure importante pour lutter contre les changements climatiques, promouvoir le développement vert et atteindre les objectifs de carboneutralité.

Pour sa part, Shi Jianhua, le secrétaire général adjoint de la China Association of Automobile Manufacturers (CAAM), a souligné que la commercialisation est la condition indispensable au développement de l'industrie des NEV durant le 14e Plan quinquennal chinois.

Essentiellement, la Chine peut atteindre, d'ici 2025, l'objectif selon lequel les ventes de véhicules à énergie nouvelle représenteraient 20 % des ventes totales de véhicules neufs, a ajouté M. Shi, et d'ici 2035, les véhicules 100 % électriques deviendraient la norme parmi les ventes de NEV.

Au cours du Forum, un rapport sur le développement de haute qualité de l'industrie des NEV en Chine a été publié par le CEIS et la CAAM; celui-ci analyse l'état actuel du développement de l'industrie – en Chine et à l'étranger – et soumet des suggestions pour l'accélérer.

Le Forum est organisé sous l'égide du gouvernement populaire de la province d'Anhui, supervisé par son Bureau des affaires étrangères et le CEIS, et soutenu par la China Federation of Industrial Economics.

