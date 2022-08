Xinhua Silk Road : Le forum Y50 de Shanghai crée un terrain fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat

PÉKIN, 31 août 2022 /PRNewswire/ -- Le troisième forum pour l'innovation et l'entrepreneuriat Y50 de Shanghai, dont le thème était « de nouvelles possibilités pour la ville, un nouveau futur pour la jeunesse » s'est déroulé le 27 août à Shanghai, dans l'est de la Chine.

Les dix exemples les plus marquants de la ville en matière d'innovation et d'entrepreneuriat, un programme visant à favoriser l'emploi chez les jeunes et un projet visant à promouvoir l'image de marque de Shanghai ont été officiellement présentés dans le cadre du forum.

Photo: The third Shanghai Y50 Forum for Innovation and Entrepreneurship kicks off on Saturday in east China's Shanghai.

L'événement de cette année, qui met l'accent sur le développement de la « nouvelle voie » représentée par le métavers et la construction verte et à faibles émissions de carbone, vise à adopter des approches globales pour cultiver un terrain fertile favorisant l'innovation et l'entrepreneuriat à Shanghai.

« Comme toujours, Shanghai fournira des garanties solides en matière d'innovation et d'entrepreneuriat, et aidera les jeunes talents à réaliser leur valeur dans la nouvelle voie », a déclaré Zhang Wei, vice-maire de Shanghai.

Lancé en avril 2020, le forum vise à regrouper les savoirs, à mettre en commun les efforts, à promouvoir la coopération et à créer une plateforme essentielle pour aider les jeunes à se consacrer à l'innovation et à l'entrepreneuriat.

Un groupe de fonctionnaires a fourni des interprétations approfondies des politiques actuelles en matière de soutien aux talents, de développement industriel et d'innovation scientifique et technologique lors de l'événement.

Par ailleurs, la déclaration « Shanghai Youth, Youth Shanghai », une déclaration visant à saisir les nouvelles occasions de la ville et à adhérer au concept de nouvel avenir de la jeunesse, a été publiée lors du forum.

Le forum pour l'innovation et l'entrepreneuriat Y50 de Shanghai, qui en était à sa troisième édition, est devenu une plateforme pour échanger des idées novatrices, présenter des cas d'excellence et publier des politiques favorables pour les jeunes entrepreneurs.

On apprend que des efforts seront mis en place pour faire du forum Y50 de Shanghai un « panneau d'or » visant à créer de meilleures conditions et un environnement commercial plus efficace pour soutenir l'innovation et l'esprit d'entrepreneuriat des jeunes.

