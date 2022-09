Xinhua Silk Road : Le livre bleu de la Route de la Soie Maritime 2021-2022 dévoilé lors du Forum de coopération internationale de la Route de la Soie Maritime

BEIJING, 20 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Le livre bleu sur le développement de la route de la soie maritime de 2021 à 2022 a été dévoilé lors du Forum de coopération internationale maritime de la route de la soie 2022, ayant débuté jeudi dernier à Xiamen, dans la province de Fujian, à l'est de la Chine.

Le livre bleu, dévoilé conjointement par Fujian Silk Road Maritime Operation Co.,Ltd., China Economic Information Service et China Waterborne Transport Research Institute, analyse systématiquement les progrès et les résultats de la construction de la Route de la Soie Maritime depuis 2021 en termes de coopération portuaire et de navigation, de construction de canaux, d'environnement commercial , d'investissements économiques et commerciaux.

En tant que première plateforme de services logistiques de transport maritime dans le cadre de la Belt and Road Initiative ( BRI ), le service logistique international de la Route de la Soie Maritime lancé en décembre 2018 s'est engagé à supprimer les obstacles à l'information dans l'industrie de la logistique, à réduire la mauvaise répartition des ressources sur le marché du transport maritime et à promouvoir le fonctionnement efficace des chaînes industrielles et d'approvisionnement.

À l'heure actuelle, les routes maritimes portant le nom de la marque « la Route de la Soie Maritime » sont au nombre de 94 et relient 102 ports dans 29 pays. L'Association Maritime de la Route de la Soie a attiré plus de 270 membres partageant des informations et réalisant des avantages complémentaires pour explorer conjointement de nouvelles voies de coopération dans les secteurs portuaire, maritime et logistique.

À l'avenir, la Route de la soie maritime continuera d'intégrer de multiples ressources pour cultiver un écosystème international de logistique maritime interprofessionnel, et affichera un fort élan de développement et de résilience, selon le livre bleu.

