Xinhua Silk Road : Le plus important festival chinois de véhicules tout terrain organisé dans le désert attire 1,2 million de participants

BEIJING, 8 octobre 2019 /PRNewswire/ -- La 14e édition du FB-Life Alxa Hero Festival, qui s'est tenu du 1er au 5 octobre dans la Ligue d'Alxa, dans la région autonome de Mongolie intérieure située dans le nord de la Chine, a attiré 1,2 million d'adeptes du tout terrain, de passionnés et de touristes venus assister à la course.

Le festival, fondé en 2006, a été co-organisé par Fblife.com et le gouvernement local en 2019. Il s'agit du plus grand rassemblement de véhicules tout terrain en Chine, avec la participation de près de 400 000 véhicules cette année.

Plus de 50 activités telles que la compétition Team-3 (T3) series, le Grand Prix des véhicules tout terrain, des carnavals musicaux, un salon automobile, des courses de drift et un feu d'artifice ont eu lieu pendant les cinq jours du festival.

L'événement le plus marquant du festival, la compétition Team-3 series, qui met l'accent sur la collaboration entre les trois véhicules qui forment chaque équipe et sur l'esprit sportif en leur imposant de relever des défis, attire toujours l'attention des amateurs de véhicules tout terrain. Cette année, le Challenge T3 et le Relais T3 ont attiré 579 concurrents et 346 véhicules.

Parmi les faits saillants de la 14e édition du Festival Alxa Hero, mentionnons également un spectacle de cascades aériennes et un spectacle aérien impliquant des véhicules aériens légers. Pendant le festival, 500 drones volant en formation ont illuminé le ciel d'Alxa, créant ainsi un bouquet visuel mariant l'art à la technologie, pour le plus grand bonheur des visiteurs.

Une foire aux produits touristiques typiques de la Mongolie intérieure a également été organisée. Environ 130 entreprises ont présenté des produits touristiques, artisanaux et créatifs aux caractéristiques locales reflétant le charme de la culture du désert, des nomades et des chameaux caractéristiques de la Mongolie intérieure.

Le festival annuel Alxa Hero est devenu l'un des moteurs les plus importants de la Ligue d'Alxa pour devenir une destination touristique internationale. Les statistiques ont montré que la Bannière gauche d'Alxa, où le festival a eu lieu, a accueilli plus de sept millions de touristes l'année dernière, ce qui a généré un revenu d'environ 6,4 milliards de yuans, en hausse de 46,91 % sur un an.

