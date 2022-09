Xinhua Silk Road : Le premier lot des nouveaux modèles purement électriques de SAIC Motor MG arrive en Europe

BEIJING, 7 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Le premier lot des nouveaux véhicules purement électriques de MG Motor, Mulan ou MG4 ELECTRIC, nom donné en Outre-Mer, est arrivé vendredi au port de Zeebrugge, en Belgique.

En tant que marque du premier constructeur automobile chinois SAIC Motor Corporation Limited, MG a officiellement lancé la MG MULAN en Chine au mois de juin, baptisée d'après une célèbre héroïne populaire.

Photo shows the first batch of MG Motor's new pure electric vehicles Mulan or MG4 ELECTRIC, the name overseas, arrived at the port of Zeebrugge, Belgium, on September 2nd.

Ces véhicules, dont plus de 1 000 unités ont quitté le terminal de Shanghai Haitong en juillet, devraient être lancés en Chine et dans près de 20 grands pays européens le 13 septembre. MG a également prévu de lancer ce modèle dans d'autres pays et régions, notamment en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Moyen-Orient et en Amérique du Sud en 2023, couvrant ainsi plus de 80 pays dans le monde.

Selon MG, le modèle purement électrique est équipé d'un nouveau système de transmission super électrique et de la batterie magic cube développée par SAIC Motor, le tout atteignant le meilleur niveau mondial en termes de conception, de sécurité, de protection de l'environnement et de qualité.

Les statistiques de l'Association chinoise des constructeurs automobiles indiquent que MG a été classée championne des ventes à l'étranger pour la troisième année consécutive. Son volume cumulé de ventes à l'étranger a dépassé le 1 million de véhicules.

De janvier à juin 2022, MG a vendu plus de 45 000 unités en Europe, se classant parmi les 10 premières marques sur les marchés des véhicules purement électriques en Suède, en Norvège et dans d'autres pays.

En 2022, SAIC a accéléré son développement sur le marché des nouvelles énergies en Europe et a lancé activement un certain nombre de produits électriques, avec 800 succursales de service de vente à construire en Europe. Selon SAIC, l'Europe devrait être le premier marché à réaliser son objectif de vendre plus de 100 000 véhicules à l'étranger d'ici 2022.

SAIC a pour objectif de vendre plus de 800 000 véhicules à l'étranger cette année, afin d'accélérer la production intelligente en Chine sur les marchés étrangers.

Lien original : https://en.imsilkroad.com/p/329820.html

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1891505/1.jpg

SOURCE Xinhua Silk Road