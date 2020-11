Xinhua Silk Road : Le Red Xifeng fait ses débuts au sommet NEXT (Sky 2020), contribuant à faire connaître la culture chinoise en matière d'alcool grâce à la coopération

« Nous devrions partager les ressources avantageuses pour renforcer la coopération internationale, promouvoir la libéralisation des échanges et des investissements et favoriser une "situation gagnant-gagnant" », a déclaré Zhang Zheng, président du groupe Xifeng dans un discours d'ouverture prononcé à l'occasion de l'événement.

En tant que pionnier et représentant de l'alcool aux arômes rappelant le Feng, Xifeng Liquor a un héritage technologique de 3 000 ans et est l'une des quatre marques chinoises d'alcool de renom bien accueillies au pays comme à l'étranger.

En 2019, la distillerie a lancé la nouvelle gamme de produits « Red Xifeng » destinée au marché haut de gamme. Les revenus de ventes de Xifeng Liquor ont bondi de 20,3 % en 2019 par rapport à l'année précédente pour atteindre les 6 milliards de yuans, et le groupe est bien positionné pour atteindre un chiffre d'affaires de 10 milliards de yuans d'ici trois ans.

« L'alcool chinois est un vecteur important de l'héritage culturel et de l'innovation de la Chine, et de nombreuses sociétés chinoises spécialisées dans l'alcool se lancent à l'étranger non seulement pour des raisons d'image de marque et de prospection de marchés, mais aussi pour présenter la culture de l'alcool et la culture chinoise au reste du monde », a expliqué M. Zhang. Il a souligné en outre que les plateformes haut de gamme comme le sommet NEXT permettront à Xifeng Liquor de promouvoir la célèbre liqueur chinoise à l'échelle mondiale et de mettre en avant la marque chinoise sur la scène internationale.

Cette année, le sommet NEXT (Sky 2020) a été organisé sous le signe de la commémoration de la solidarité, du courage et de la contribution des humains dans la lutte contre la pandémie de COVID-19 et pour promouvoir l'innovation, la coopération et la durabilité à l'échelle mondiale. L'événement a eu lieu en ligne et en présentiel.

Les éditions précédentes du sommet NEXT se sont tenues à Auckland en 2017, à Hangzhou en 2018 et à Dubaï en 2019.

