Xinhua Silk Road : Le sous-concours de Shanghai (Naxun) du 4e Concours mondial d'innovation et d'entrepreneuriat des talents d'élite de la Chine s'est tenu ce jeudi

L'événement de Shanghai comprendra une exposition itinérante et la sélection de dix projets qui feront l'objet d'une évaluation complète portant sur les capacités de l'équipe, l'innovation technologique, la faisabilité du projet, les perspectives d'industrialisation et les possibilités de mises en place.

Actuellement, Nanxun s'efforce de construire trois plates-formes industrielles haut de gamme impliquant la zone de développement économique de Nanxun, le développement connecté de la fabrication verte et intelligente dans le delta du fleuve Yangtze et la coopération intégrée en matière d'innovation, ainsi que des « enclaves d'innovation sci-tech » à Shanghai, Hangzhou, Shenzhen et d'autres villes, a déclaré Wen Jianfei, chef adjoint du Parti et chef du district de Nanxun, lors de la cérémonie de lancement du concours.

Le district a mis en place des politiques couvrant notamment le logement et l'éducation, afin d'offrir des garanties aux innovateurs et aux entrepreneurs, a-t-il noté.

Le concours de l'innovation et de l'entrepreneuriat est un moyen important pour les talents de mettre en place leurs innovations. C'est aussi un moyen clé pour une région d'attirer d'excellents projets, a-t-il souligné. Il ajoute que Nanxun continuera à créer un améliorer son environnement, à fournir un plus grand soutien et de meilleurs services pour partager les opportunités de développement et assurer l'avenir avec les talents du district.

Ce 4e concours serait divisé en deux catégories : le concours d'entrepreneuriat et le concours d'innovation, et en trois étapes : « cérémonie de lancement, sous-concours dans les villes et finale ». Ainsi, tous les projets d'entrepreneuriat d'élite dans les domaines de l'information opto-électronique, de la fabrication intelligente, de l'économie numérique et d'autres domaines de haute technologie.

Il y aura deux gagnants du premier prix, quatre gagnants du deuxième prix et six gagnants du troisième prix, qui recevront respectivement 300 000 yuans, 200 000 yuans et 100 000 yuans. Les projets exceptionnels représenteront Nanxun pour participer à la demi-finale et à la finale du concours d'innovation et d'entrepreneuriat de Huzhou.

Les projets gagnants du concours municipal d'entrepreneuriat peuvent être sélectionnés dans le cadre du « Southern Taihu Lake Elite Plan », un projet de présentation des talents de Huzhou, et recevoir jusqu'à six récompenses de 10 millions de yuans.

Une cérémonie de signature de projets de talents d'élite a également eu lieu le jour du lancement du concours.

