Xinhua Silk Road : Le Xifeng Group redouble d'efforts pour promouvoir une coopération internationale gagnant-gagnant

Le Xifeng Group a été impliqué activement dans la mise en œuvre de l'initiative « Belt and Road » (BRI ou « Nouvelle route de la soie »), l'organisation et la participation à de nombreux événements de haut niveau, y compris la China International Import Expo et des événements de promotion à l'étranger, a déclaré Zhang Zheng, ajoutant qu'avec sa marque forte et de haute qualité, Xifeng Liquor a été exportée dans plus de 20 pays et régions et a obtenu l'enregistrement de marque de commerce aux États-Unis, au Canada, en Australie et dans de nombreux autres pays et régions.

Fondant ses activités sur l'artisanat traditionnel et la qualité, le Xifeng Group a mis en œuvre la modernisation et la transformation technologique, introduit des technologies émergentes telles que l'Internet et l'intelligence artificielle, construit un système d'usine numérique et intelligent pour l'ensemble de la chaîne industrielle, et établi un nouveau système de sécurité alimentaire systématique, complet, traçable et étroitement contrôlé.

Face à la situation épidémique mondiale toujours grave et complexe, le sommet NEXT partage avec le monde les derniers résultats de la recherche scientifique et technologique, ainsi que des pratiques de bon sens fort utiles, insufflant un nouvel élan à l'internationalisation de l'industrie manufacturière chinoise, selon Zhang Zheng.

Considérant le sommet NEXT comme une opportunité, le Xifeng Group saisira l'occasion stratégique qu'offre le nouveau cycle de la technologie et de la révolution industrielle, et s'appuiera sur la mise en œuvre de l'initiative BRI et sur le nouveau modèle de développement à « double circulation », pour approfondir la coopération commerciale internationale, renforcer l'influence mondiale du Xifeng Group, et de mettre en valeur le charme du « Made in China » et la culture traditionnelle de la liqueur de la Chine, a ajouté Zhang Zheng.

Co-organisé par NEXT Federation et China Economic Information Service (CEIS) de l'agence de presse Xinhua News Agency, le sommet NEXT (Singapour 2021) a pour thème la « promotion de la coopération totale des facteurs ».

