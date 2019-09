Xinhua Silk Road: Les nouveaux véhicules du constructeur chinois Hongqi attirent tous les regards au Salon de l'automobile

Aux sons d'une musique dynamique et sous les feux d'un éclairage absolument splendide, Xu Liuping, président du FAW Group, a dévoilé les nouvelles voitures : la S9, toute première super voiture entièrement conçue et construite par Honqi, et l'E115, un concept de VUS entièrement électrique.

On a ainsi appris que ces deux nouveaux modèles étaient le fruit des technologies et des designs les plus récents de Hongqi. Doté du tout nouveau système d'alimentation hybride V8T, la S9 est le premier modèle de la série S de la marque.

M. Xu a expliqué que la S9 intégrait les concepts uniques de Hongqi, ses « traits de famille », ainsi que la technologie la plus avancée au monde et qu'elle pouvait atteindre une vitesse époustouflante. Elle combine ainsi avec brio art et technologie.

« La S9 n'est pas seulement une pièce d'exposition, elle sera produite en masse et livrée à nos clients d'ici 2021 », a fait remarquer M. Xu.

Avec une autonomie de 600 kilomètres, la E115 est une voiture intelligente qui peut choisir le mode de conduite et le niveau de pilotage automatique en fonction de la circulation, des préférences du conducteur et de ses projets de voyage.

Hongqi s'est lancé dans une nouvelle aventure en adoptant une stratégie et une vision entièrement neuves pour proposer une « vie agréable et une mobilité accrue » pour ses clients de Chine et d'ailleurs, a ajouté M. Xu lors de la conférence de presse.

Fidèle à son slogan « Driving Tomorrow », l'IAA de cette année marque le passage d'un salon de l'automobile classique à une plate-forme de discussion sur l'avenir de la mobilité individuelle. Fort de ses cent ans d'histoire, la biennale, également connue sous le nom de Jeux olympiques de l'industrie automobile mondiale, est l'un des cinq plus importants salons automobiles au monde.

Consulter le lien d'origine : https://en.imsilkroad.com/p/308296.html

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/973969/Xu_Liuping__chairman_of_the_FAW_Group__speaks_at_the_International_Motor_Show__IAA.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/973968/Hongqi_presents_new_car_models_at_the_International_Motor_Show__IAA.jpg

SOURCE Xinhua Silk Road Information Service