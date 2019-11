Xinhua Silk Road : les voitures MG scintillent sur le salon international de l'automobile de Guangzhou 2019

Le modèle MG eHS est le premier SUV hybride rechargeable sur le marché chinois qui répond aux réglementations européennes telles qu'ECE, REACH et E-MARK (marquage E). Il arrivera bientôt sur les marchés du Royaume-Uni et de Singapour, apportant aux consommateurs du monde entier le contrôle des performances des voitures de luxe, a déclaré Lu Xun, directeur principal de SAIC Motor, dans une entrevue qu'il a accordée à Xinhua.

SAIC Motor est propriétaire depuis 2007 de MG Motor, société basée à Longbridge, Birmingham, en Angleterre.

M. Lu a expliqué que le groupe SAIC s'efforce de construire une entreprise automobile de renommée mondiale, compétitive au niveau international et dont la marque soit influente et elle accélère sans relâche sa mondialisation. Parallèlement à cela, MG n'a cessé de lancer ses nouveaux modèles et chaque modèle fait preuve de la même grande qualité dans le monde entier.

Plus tôt cette année, le modèle MG EZS, premier SUV purement électrique de MG qui satisfait les normes mondiales, a fait son apparition en Thaïlande, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas et dans d'autres endroits et il arrivera en France, en Allemagne, au Danemark, en Suède, en Belgique et dans d'autres pays à l'avenir, a déclaré M. Lu, ajoutant que, face à la forte demande sur les marchés chinois et étrangers, MG a les atouts nécessaires pour saisir cette opportunité d'étendre sa présence mondiale.

Selon M. Lu, MG porte également son attention sur les jeunes consommateurs et s'engage à créer l'expérience sportive nec plus ultra. Début novembre, la MG 6 XPOWER TCR a participé aux premiers Jeux internationaux de sport automobile de la Fédération internationale de l'automobile (FIA) et a remporté la quatrième place de la Racing World Cup au nom de l'équipe nationale chinoise et de l'équipe nationale britannique.

L'industrie automobile chinoise traverse un moment déterminant pour sa consolidation et sa transformation. MG espère qu'elle va créer plus de produits de qualité mondiale et mener un développement plus sain et à plus long terme du marché automobile qui se fonde sur les besoins des consommateurs, a ajouté M. Lu.

