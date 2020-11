Xinhua Silk Road: Liuyang (China) startet öffentliche Ausschreibungsrunde für das Kulturtourismusprojekt am Liuyang-Fluss ab 26. November

PEKING, 19. November 2020 /PRNewswire/ -- Die Stadt Liuyang in Zentralchina, Heimatstadt des chinesischen Feuerwerks, lädt die Öffentlichkeit dazu ein, sich für sein Kulturtourismusprojekt am Liuyang-Fluss zu bewerben, das am 26. November in die ABO-Phase (Authorize-Build-Operate) eintritt.