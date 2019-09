Xinhua Silk Road: Liuyang Steamed Cuisine Creative Food Show findet in Peking statt

PEKING, 3. September 2019 /PRNewswire/ - Die Liuyang Steamed Cuisine Creative Food Show, eine Messe für heimische Dampfgerichte aus Liuyang, fand kürzlich in Peking im China Youth Center for International Change statt und zog Besucher aus über 30 Ländern an, darunter Frankreich, die Vereinigten Staaten, Italien und Kolumbien.

„Das hier sind in Kamelienöl fermentierte lokale braune (Liuyang) Bohnen mit Chillipulver und heimisch konserviertem Fleisch." Nach dieser kurzen Einleitung durch die Mitarbeiter macht sich Lydia Taghzouit aus Algerien daran, die Dampfgerichte aus Liuyang zuzubereiten.