Xinhua Silk Road: Livro azul da Silk Road Maritime 2021-2022 é apresentado durante o Fórum de Cooperação Internacional da Silk Road Maritime

PEQUIM, 19 de setembro do 2022 /PRNewswire/ -- O livro azul sobre o desenvolvimento da Silk Road Maritime de 2021 a 2022 foi apresentado no Fórum de Cooperação Internacional da Silk Road Maritime de 2022, que teve início na última quinta-feira em Xiamen, província de Fujian, leste da China.

Livro azul da Silk Road Maritime 2021-2022 é apresentado durante o Fórum de Cooperação Internacional da Silk Road Maritime (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

O livro azul, apresentado conjuntamente por Fujian Silk Road Maritime Operation Co., Ltd., China Economic Information Service e China Waterborne Transport Research Institute, analisa sistematicamente os avanços e os resultados da construção da Rota Marítima da Seda desde 2021 em termos de cooperação portuária e de navegação, construção de canais, ambiente empresarial, investimento comercial e econômico.

Como a primeira plataforma de serviços logísticos de transporte marítimo no marco da Belt and Road Initiative (BRI), o serviço logístico internacional Silk Road Maritime lançado em dezembro de 2018, se comprometeu a eliminar as barreiras de informação no setor de logística, reduzir a má alocação de recursos no mercado de transporte marítimo e promover a operação eficiente de cadeias industriais e de suprimentos.

Atualmente, as rotas marítimas que levam o nome de "Silk Road Maritime" chegaram a 94, conectando 102 portos em 29 países e a Silk Road Maritime Association atraiu mais de 270 membros que compartilham informações e obtêm vantagens complementares para explorar conjuntamente novas formas de cooperação nos setores portuário, marítimo e logístico.

No futuro, a Silk Road Maritime continuará a integrar múltiplos recursos com o objetivo de cultivar um ecossistema logístico de transporte marítimo internacional intersetorial, e mostrará um forte impulso de desenvolvimento e resiliência, de acordo com o livro azul.

FONTE Xinhua Silk Road

