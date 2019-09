Xinhua Silk Road: Marca chinesa de automóveis "Hongqi" aumenta os esforços para melhorar a marca premium, visando o mercado de alto valor

A marca chinesa de sedans apostou na formação de uma equipe internacional de P&D, composta por 5.000 funcionários de pesquisa e também desenvolveu um sistema global altamente eficiente de P&D para otimizar ainda mais sua competitividade em P&D.

A marca chinesa de sedans de mais de 60 anos tomou essas ações em reação a um cenário de competitividade cada vez mais aquecida no setor automotivo global, o que origina melhoria no consumo e, em contrapartida, cria oportunidades para se renovar como um automóvel clássico "feito na China".

Atualmente, a Hongqi tem "uma matriz e quatro institutos de pesquisa" em todo o mundo. Na China, Changchun é a cidade de sua matriz global de P&D, com seu setor de pesquisa de tecnologia prospectiva, instituto de pesquisa de novas energias, setor de pesquisa de design prospectivo e setor de P&D artificial, localizados respectivamente em Pequim, Xangai, Munique e no Vale do Silício, nos Estados Unidos.

Em termos de posicionamento dos clientes, a Hongqi tem como alvo os consumidores emergentes de alto nível que podem pagar por veículos com preços que variam de 200.000 yuans a seis milhões de yuans.

Além desses, o fornecimento de produtos personalizados para clientes de alto nível é também um caminho importante o qual a Hongqi está seguindo. Por exemplo, a edição limitada personalizada do Hongqi L5, uma limusine da marca, fornece seis estilos de decoração interna, e um site oficial em sete idiomas foi criado, no ano passado, para a personalização do modelo, fornecendo serviços on-line relacionados com a personalização.

