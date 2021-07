Xinhua Silk Road : Mise en place d'une plus grande ouverture dans la zone spéciale de Lin-gang au sein de la zone de libre-échange de Shanghai

À l'avenir, vers quoi se dirigera la zone spéciale de Lin-gang? Les experts qui ont assisté au 12e symposium sur les chercheurs chinois et le développement de Shanghai au 21e siècle qui s'est tenu jeudi à Shanghai étaient généralement d'avis que la zone spéciale continuerait d'élargir l'ouverture et d'intensifier les tests de résistance en vue de bâtir une zone économique spéciale plus influente et concurrentielle. Organisé conjointement par la Shanghai Chinese Overseas Friendship Association et la Shanghai Overseas Returned Scholars Association, le symposium est consacré à la représentation de l'avenir de la zone spéciale de Lin-gang.

Durant le 14e Plan quinquennal (2021-2025), la zone spéciale Lin-gang tirera pleinement parti de son rôle de terrain d'essai pour la réforme et l'ouverture de manière à mieux participer à la coopération et à la concurrence mondiales, a déclaré Zhu Zhisong, membre du comité permanent du comité municipal du CPC à Shanghai et directeur général adjoint de l'administration de la zone spéciale de Lin-gang.

« Afin de mieux soutenir la zone, nous mettrons en commun davantage de talents et de ressources provenant d'ici et d'ailleurs », a promis Zheng Gangmiao, membre du comité permanent et chef du Département du travail sur le front uni du comité municipal du CCP à Shanghai.

En plus de l'application du premier lot de modèles d'affaires novateurs et de la mise en œuvre de programmes et d'entreprises novateurs, la zone spéciale relie le marché des facteurs intérieur et étranger avec une efficacité accrue.

En gros, la zone spéciale de Lin-gang a mis sur pied une série de mesures d'innovation financière telles que la facilitation du règlement transfrontalier en yuans pour les entreprises de qualité, le transfert transfrontalier d'actifs liés au financement du commerce intérieur et l'enregistrement d'une dette étrangère ponctuelle, a présenté Xie Dong, chef du Bureau municipal de réglementation financière de Shanghai.

Elle a également valorisé le développement d'industries axées sur la haute technologie. À l'heure actuelle, une chaîne industrielle de circuits intégrés couvrant la conception de puces, d'équipement et de matériaux, la fabrication, la troisième génération de semi-conducteurs, ainsi que l'emballage et la mise à l'essai a essentiellement été mise en place dans la région.

Lien original : https://en.imsilkroad.com/p/322222.html

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1579215/Xinhua_Silk_Road_Chinese_Scholars_Shanghai.jpg

SOURCE Xinhua Silk Road