Le salon a attiré plus d'exposants et de participants du monde entier que les précédentes éditions et est devenu une plate-forme efficace pour leur faciliter les échanges et leur permettre d'approfondir la collaboration, a déclaré Wang Yancai, président de l'Association CADA.

Sur son stand d'exposition situé au cœur du salon, Kweichow Moutai présente sa culture de l'alcool de sorgho dit « moutai » (ou « maotai ») en associant ses techniques traditionnelles de fermentation des spiritueux à la technologie des Big data, l'entreprise ayant pour objectif d'être à l'avant-garde du développement de l'industrie chinoise des spiritueux, dans le respect du principe du « moutai raffiné et de la fermentation intelligente ».

Au cours des dernières années, Kweichow Moutai a promu sa culture, qui englobe de vraies perspectives et met l'accent sur les détails et un travail fiable.

Le salon international chinois des boissons alcoolisées, qui dure trois jours, s'est tenu pour la première fois en 2006. Il a attiré plus de 3 000 entreprises de spiritueux, dont les produits vont des liqueurs chinoises au vin et à la bière, en passant par le brandy et le whisky.

