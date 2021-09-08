Xinhua Silk Road: Ночная экономика с едиными зонами потребления в Наньине на юге Китая

После реконструкции берега реки Янцзян, являющейся частью основного притока Жемчужной реки, становятся популярным местом, где можно любоваться ночными видами, включая прекрасно освещенный мост через реку, световое 3D-шоу на высотных зданиях, расположенных рядом с рекой, и великолепные прогулочные лодки.

Во время летних каникул родители и студенты со всех концов страны, как правило, спешат в Наньнин, чтобы увидеть старые народные дома, галереи, городской храм Бога, стеклянные окна и мемориальные арки, сосредоточенные на трех улицах и двух переулках в Наньнине.

Этот район, в миниатюре представляющий собой исторический облик Наньнина с его более чем 1000-летней историей, является новой и уникальной достопримечательностью города, а семь живописных мест внутри него, включая китайский театр и мемориальный зал Дэн Йинчао, в настоящее время открыты для публики.

Недалеко от района находится фуд-стрит Чжуншань-роуд (Zhongshan Road food street), на которой представлена традиционная кухня Наньнина и где киоски и магазины с эскарго, жареной рыбой и местной рисовой лапшой часто переполнены туристами.

В одном из расположенных в городе кварталов — еще одной ночной экономической демонстрационной зоне Наньнина — мастерские прошлых шелкопрядилен были реконструированы и частично зарезервированы для создания туристического квартала, состоящего из творческих парков, выставок для исполнительских искусств, тематических кинотеатров, отелей искусств, музыкальных баров, творческих продуктовых магазинов и характерных пунктов питания.

У расположенной рядом с рекой Янцзян горой Цинсю — «зелеными легкими» города — тоже происходит расцвет ночной экономики. Путешественники также могут познакомиться с культурами стран АСЕАН в Fantawild Asian Legend, высокотехнологичном тематическом парке в Наньнине.

Все это является частью запланированных городских демонстрационных программ по ночной экономике, и к 2022 году Наньнин обязуется завершить создание 10 таких программ для дальнейшего стимулирования своей ночной экономики.

https://en.imsilkroad.com/p/323657.html

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1610431/1.jpg

SOURCE Xinhua Silk Road