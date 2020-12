Xinhua Silk Road: o 13º Festival de fotografia da China é inaugurado em Henan, no centro da China

Em 2018, o 12º Festival de fotografia da China foi realizado com sucesso pela primeira vez em Sanmenxia, disse Liu Nanchang, chefe do partido de Sanmenxia, acrescentando que desde 2016, com o forte apoio da Associação de fotógrafos da China, Sanmenxia realizou três sessões consecutivas da exposição internacional de fotografia ecológica e natural de Sanmenxia, na China, criando uma marca da exposição internacional de Sanmenxia de fotografias de maravilhas naturais.

Com os esforços conjuntos da Associação de fotógrafos da China e do governo de Sanmenxia, espera-se que a cultura da fotografia contemporânea da China possa ser enriquecida por meio de intercâmbios e integração durante o festival, disse Li Ge, presidente da Associação de fotografia da China.

Nos últimos anos, Sanmenxia vem desenvolvendo vigorosamente a indústria da fotografia e acelerando a construção do centro de cultura de fotografia da China, de acordo com Liu.

Durante a cerimônia de abertura, também foi realizada a cerimônia de premiação Golden Statue Award de fotografia da China. Dezenove fotógrafos receberam três categorias de prêmios, incluindo fotografia documental, fotografia artística e fotografia comercial, respectivamente.

Fundado em 1989, o Festival de fotografia da China é o primeiro festival de fotografia da China com uma atenção duradoura e uma ampla gama de influências, desempenhando um papel importante no desenvolvimento da criação, recomendando talentos e promovendo intercâmbios.

O festival deste ano foi co-organizado pela Federação Chinesa de Círculos Literários e de Arte, o Departamento de Publicidade do Comitê Provincial do PCC de Henan e a Associação de fotógrafos da China.

FONTE Xinhua Silk Road

