Xinhua Silk Road: O festival em grande escala do circuito off-road do deserto da China encanta os participantes com um banquete visual

Os destaques do festival incluem competição da série Team-3 (T3), Grand Prix de veículos para todos os terrenos, corrida de escalada, campeonato de luta livre da Mongólia, evento de música eletrônica, passeio de helicóptero, parques de diversão e show de drones.

A competição da série Team-3, que conta com a colaboração de equipes com três veículos e valoriza o espírito esportivo de aceitar desafios, é um dos eventos mais importantes do festival e encanta o público com entusiasmo.

Os participantes mostraram todas as suas maravilhosas habilidades no volante e em escalada, mergulho, drifting e sprinting, demonstrando "velocidade e paixão" no deserto.

À noite, 500 drones voando em formação iluminaram o céu de Alxa, tirando aplausos do público de todas as idades, muitos dos quais ficaram encantados com a performance de tirar o fôlego.

Em particular, vários tipos de produtos turísticos, artesanato e peças criativas com características locais foram expostos no centro cultural e criativo, atraindo a atenção de muitos turistas.

O designer encarregado dos produtos criativos observou que "bravura" é o valor central do design. Na era pós-epidemia, precisamos de coragem, confiança e esperança para alcançar a recuperação plena da vida normal.

O Festival Anual Alxa passou a ser uma das maiores forças para a Liga Alxa se tornar um destino turístico internacional.

