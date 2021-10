Xinhua Silk Road: o papel do setor financeiro na economia real foi discutido no Financial Street Forum anual em Pequim

O crescimento do fornecimento de dinheiro e do financiamento social corresponde basicamente ao do PIB nominal, que reflete a política correta estabelecida e liquidez suficiente, de acordo com Yi, observando que ferramentas de políticas estruturais, monetárias e de crédito poderiam oferecer melhor apoio a pequenas, médias e micro empresas e desenvolvimento ecológico e de baixo carbono.

O setor financeiro agora assume um papel fundamental na promoção de um novo paradigma de desenvolvimento e de apoio ao desenvolvimento de alta qualidade, de acordo com Guo Shuqing, presidente da Comissão Reguladora de Bancos e Seguros da China (CBIRC), convocando mais ações financeiras para melhorar o ambiente de vida das pessoas, a proteção de seguros e o sistema de educação, entre outros.

Um sistema de mercado de capital multicamadas, com funções complementares e conexões orgânicas para atender às várias necessidades de financiamento das empresas, é um requisito inerente para melhorar a adaptabilidade das finanças à economia real, de acordo com Yi Huiman, presidente da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (CSRC), exigindo o avanço estável da reforma do sistema de registro para promover um ciclo virtuoso de economia e finanças.

Pan Gongsheng, vice-governador do PBOC e diretor da State Administration of Foreign Exchange (SAFE), observou que os fundamentos econômicos nacionais estáveis atuariam como a garantia básica para o mercado de câmbio exterior da China para responder a choques externos.

Liu Siyang, vice-presidente da Xinhua News Agency, observou que Xinhua testemunhou e relatou todos os momentos históricos no desenvolvimento do setor financeiro da China e que refinaria ainda mais suas notícias econômicas e serviços de informação, especialmente no campo financeiro, dando plena importância às suas vantagens idôneas intelectuais, terminais e globais para contribuir para o desenvolvimento saudável do setor financeiro da China.

Fundado em 2012, o fórum é organizado em conjunto pelo Governo Popular do Município de Pequim, o PBOC, a Xinhua News Agency, a CBIRC, a CSRC, e a SAFE, aclamada como uma líder da reforma e desenvolvimento financeiro da China.

FONTE Xinhua Silk Road

