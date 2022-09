Xinhua Silk Road: Oportunidades para o comércio de serviços digitais inovadores disponíveis na CIFTIS de 2022

BEIJING,, 13 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- Um grande número de empresas de alta tecnologia mostrou suas tecnologias e produtos digitais na Feira Internacional de Comércio de Serviços (CIFTIS) da China de 2022, que terminou recentemente e que anunciou oportunidades para o desenvolvimento do comércio de serviços digitais inovadores.

O setor de experiência do metaverso da CIFTIS atraiu muitos visitantes ao criar uma profunda experiência de viagem imersiva para o público com tecnologia de filmagem virtual XR, tecnologia 3D sem óculos e espaço interativo holográfico, entre outros.

Os visitantes formam fila para conhecer o pagamento e-CNY (yuan digital) em uma exposição de serviços financeiros durante a Feira Internacional de Comércio de Serviços (CIFTIS) da China de 2022, no Shougang Park em Beijing, capital da China, em 4 de setembro de 2022. (Xinhua/Jin Haoyuan) (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Muitos expositores do setor de experiência do metaverso acreditam que a CIFTIS estabeleceu uma ponte para o metaverso entrar no mercado comercial de serviços de nível de consumidor.

Na área de exposição de telecomunicações, computadores e serviços de informação do Parque Shougang da CIFTIS de 2022, robôs de diferentes formas podiam ser vistos nos estandes de quase todos os expositores, trabalhando como embaixadores da publicidade dos expositores, ao demonstrar suas diferentes habilidades.

Vários produtos práticos com inteligência artificial, big data, computação em nuvem, 5G, blockchain e outras tecnologias avançadas também foram exibidos no evento.

De acordo com Feng Ming, médico do Peking Union Medical College Hospital (PUMCH), o PUMCH apresentou o robô portátil de neuronavegação inteligente, desenvolvido em conjunto com o Tencent AI Lab e o Instituto de Automação da Academia Chinesa de Ciências, na CIFTIS deste ano.

A plataforma de navegação desse robô integra a tecnologia cirúrgica e a experiência da equipe de neurocirurgia do PUMCH e, combinada com imagens pré-operatórias, ajuda os médicos a localizar lesões intraoperatórias e realizar cirurgias de punção com o braço robótico, reduzindo ainda mais a dificuldade e melhorando a precisão das cirurgias.

O yuan digital também se destacou no evento, e muitos bancos e empresas de seguros e fintech apresentaram seus produtos e-CNY na área de exposição de serviços financeiros.

O Bank of China lançou a carteira rígida digital RMB e, de acordo com a apresentação de uma equipe no estande do banco, a carteira rígida pode ajudar idosos, crianças e outros grupos que têm dificuldade para fazer pagamentos por celular a efetuar o pagamento de consumo sem precisar carregar dinheiro em espécie.

Os expositores disseram que a CIFTIS ajudou a encurtar a distância entre as instituições financeiras, as pessoas e o RMB digital, e por meio das atividades interativas na exposição, o público pode conhecer de forma mais intuitiva a segurança, conveniência e eficiência do RMB digital, que é útil para a aplicação do "RMB digital plus".

