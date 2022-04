Xinhua Silk Road: Pitoresco condado chinês de Deqing pratica conceito de desenvolvimento verde na construção de um moderno condado jardim internacionalizado

Por exemplo, o resort turístico internacional de Mogan Mountain, desenvolvido em torno da montanha Mogan, um dos quatro resorts de verão mais conhecidos da China e um dos 45 lugares dignos de visita, recomendado pelo The New York Times em 2012, obteve 2,2 bilhões de yuans em receitas relacionadas ao turismo em 2021.

Dentro do resort, existem não só várias centenas de edifícios em estilo da Europa Central, como o famoso "castelo nu", mas também muitos hotéis resorts construídos de acordo com as normas internacionais, o que gerou o desenvolvimento de mais de 600 característicos hotéis do estilo "bed and breakfast".

Além da montanha Mogan e do pântano do lago Xiazhu, um dos mais belos pântanos da China, muitos outros locais com paisagens magníficas, como o vilarejo de Yucun, a cidade de informações geográficas e a cidade antiga de Xinshi, gradualmente se tornaram áreas panorâmicas nacionais de nível 4A, enriquecendo ainda mais seu conjunto de marcas turísticas composto por montanhas famosas, pântanos e cidades antigas.

Em Deqing, a agricultura inteligente também contribui muito para seu desenvolvimento verde na formação de um moderno condado jardim. Até o momento, o condado, que foi também o condado anfitrião da primeira Beautiful China Pastoral Expo em 2019, desenvolveu uma plataforma de nuvem agrícola inteligente, 11 zonas de demonstração de agricultura inteligente e mais de quatro mil locais de demonstração de aplicações de IoT agrícola. Também foi premiado por três anos consecutivos como condado avançado na avaliação da agricultura digital em nível de condado e nível de desenvolvimento rural.

Para promover o desenvolvimento internacionalizado dos setores locais, Deqing desenvolveu um lote de marcas de cultura de esportes ao ar livre, como o centro de experiência Land Rover e o parque temático de esportes radicais Discovery, e atraiu quase 40 mil pessoas para participar da TNF100, da Bamboo Sea Marathon e dos eventos off-road da Kailas.

Em setembro, Deqing sediará a 19ª edição dos Jogos Asiáticos de Hangzhou 2022, por meio dos quais o condado otimizará ainda mais sua governança inteligente para apresentar ao mundo um moderno condado jardim mais internacionalizado.

