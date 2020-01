Xinhua Silk Road : Plusieurs entreprises de marques nationales chinoises sont présentes au Harbin Ice-Snow World

Moutai, un producteur de spiritueux réputé, a réalisé une sculpture de glace représentant une fée. En sa qualité de marque nationale, Moutai s'efforce de transmettre les valeurs culturelles chinoises et d'assumer ses responsabilités sociales.

King's Luck, qui possède trois marques, à savoir Guoyuan, Jinshiyuan et Gaogou, est un producteur de spiritueux basé dans la province de Jiangsu. Selon Zhou Suming, président et directeur général de King's Luck, la société s'est engagée à diffuser la culture du baijiu, l'alcool chinois.

Une sculpture de glace représentant un phénix a été érigée par une marque d'alcool appelée Xifeng. Zhang Zheng, président du Xifeng Group et de Shaanxi Xifeng Liquor Co. a déclaré que Xifeng allait poursuivre son développement en se concentrant sur la promotion de la marque, la vente de produits, l'innovation en matière de gestion, la production et l'exploitation, l'ajustement de la structure, la transformation et la modernisation.

Chery et Brilliance Auto ont affiché leur présence en réalisant des sculptures de glace de modèles de voitures à savoir les Arrizo GX, Tiggo 8 et Brilliance V7. Chery, qui ambitionne de servir le pays en développant l'industrie automobile, a créé près de 50 000 emplois en Chine et plus de 10 000 emplois dans des pays et territoires d'outre-mer.

Marque automobile de premier plan dans la province de Liaoning et marque automobile chinoise indépendante majeure, Brilliance Auto s'engage, sous la direction de son président Yan Bingzhe, à fournir à ses consommateurs des produits de haute qualité et un service attentionné, et à construire une voiture de classe économique nationale en s'imprégnant de la sagesse du monde.

De son côté, Gree, le fabricant chinois d'appareils électriques, a construit une zone d'expérience dans le parc à thème, pour y mettre en avant sa culture d'entreprise. Gree commercialise dans plus de 160 pays et régions des appareils électroménagers, de l'équipement haut de gamme et des équipements de communication.

Le géant chinois du commerce électronique JD.com a également exposé une sculpture de glace de sa mascotte, JD Joy. En juillet 2019, JD.com a figuré pour la quatrième fois dans le Fortune Global 500. Avec plus d'un milliard d'utilisateurs, l'entreprise œuvre actuellement à la modernisation de sa culture et de sa stratégie.

Yili, le géant laitier chinois, a lui aussi présenté ses produits dans le parc à thème. « Au cours de son développement, Yili a misé sur l'internationalisation et l'innovation. Les produits de Yili, de haute qualité, de haute technologie et à forte valeur ajoutée, ont gagné la confiance des consommateurs », a déclaré Pan Gang, président du groupe Yili.

JOMOO, un fabricant d'articles sanitaires, a réalisé une sculpture de glace qui attire l'attention des visiteurs. À force d'innovations, le chiffre d'affaires annuel de JOMOO a dépassé les 10 milliards de yuans.

Certaines marques de renom sont également présentées dans le parc à thème.

Le parc à thème, spécialement construit pour le National Brands Project de l'agence de presse Xinhua, restera en place pendant plus de trois mois.

