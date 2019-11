Xinhua Silk Road: presidente da LONGi demonstra confiança na indústria fotovoltaica no Fortune Global Forum

Como representante das empresas privadas da China, Li acreditava que, no contexto da acelerada atualização industrial da China, as empresas inovadoras têm grande espaço para desenvolvimento no mercado.

Com a transformação verde global acontecendo e guiada pela convicção da China de que águas claras e transparentes e montanhas verdejantes são bens inestimáveis, novas energias, especialmente a energia fotovoltaica, estão chamando cada vez mais atenção, acrescentou Li.

Juntamente com a evolução da tecnologia, o custo nivelado de energia (LCOE - levelized cost of energy) tem caído consequentemente e a geração de energia fotovoltaica se desvencilhará da impressão de ser cara, disse Li.

Em uma mesa redonda com o tema "China: Novas Fronteiras para o Crescimento", representantes de empresas mundialmente famosas como McKinsey & Company, Dassault Systems, Godiva e Secoo International discutiram o desenvolvimento da economia e das empresas chinesas.

"O desenvolvimento sustentável é um tópico importante do Fortune Global Forum deste ano e a LONGi nos permite vislumbrar como a visão pode se tornar realidade, o que impressionou os participantes", disse Sonny Wu, cofundador da instituição de investimento GSR.

A LONGi começou a expandir suas fronteiras desde 2016 e criou subsidiárias ou escritórios em 16 países e regiões na América do Norte, Austrália, Europa, Japão e Oriente Médio.

No primeiro semestre de 2019, as vendas dos produtos da LONGi nos mercados externos representaram 76% de suas vendas totais, com um aumento de 252% em relação ao ano anterior.

FONTE Xinhua Silk Road Information Service

