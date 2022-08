Xinhua Silk Road: primeira Cúpula de Desenvolvimento de Zhangjiagang testemunha a assinatura de 145 grandes negócios no valor de RMB 84,8 bilhões

NANJING, China, 30 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- Um total de 145 acordos empresariais importantes com investimentos de 84,76 bilhões de yuans (cerca de 12,26 bilhões de dólares americanos) foram assinados na primeira Cúpula de Desenvolvimento de Zhangjiagang realizada no sábado em Zhangjiagang, na província de Jiangsu, no leste da China.

Dividida em três partes, a cúpula, que atraiu centenas de visitantes locais de Zhangjiagang e outros convidados nacionais e estrangeiros, relatou as mudanças da cidade, as lembranças passadas e o desenvolvimento futuro por meio de vídeos e palestras.

Foto mostra a primeira Cúpula de Desenvolvimento de Zhangjiagang realizada em Zhangjiagang, na província de Jiangsu, no leste da China, em 27 de agosto de 2022. [foto fornecida à Xinhua Silk Road] (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Como uma cidade estrela na China, pioneira da reforma e uma parte importante de Suzhou, Zhangjiagang deve atribuir grande importância ao controle da epidemia, ao crescimento econômico e ao desenvolvimento seguro, disse Cao Lubao, secretário do Comitê Municipal de Suzhou do Partido Comunista da China (PCCh).

Han Wei, secretário do comitê Municipal de Zhangjiagang do PCCh, discursou para o público que a cidade não poderia ter realizado essas conquistas nas últimas seis décadas sem o apoio da população de Zhangjiagang, e que o desenvolvimento futuro da cidade, que contará com inovação, abertura e civilização nas próximas seis décadas, precisará ainda mais desse apoio.

Xue Yongqi, acadêmico da Academia Chinesa de Ciências e nativo de Zhangjiagang, comprometeu-se a contribuir para o desenvolvimento de sua cidade natal com base em sua própria experiência.

A Cúpula também contou com uma cerimônia de premiação de títulos honorários, lançamento de livros e inaugurações de instituições.

Após a cúpula, o Festival Cultural do Rio Yangtzé de 2022 teve início no sábado à noite em Zhangjiagang, apresentando músicas folclóricas da cultura do rio Yangtzé. Com início em 2004, o festival tem sido realizado consecutivamente há 19 anos, com o objetivo de proteger, herdar e desenvolver a cultura do rio Yangtze.

