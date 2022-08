Xinhua Silk Road: produtores de pêssego em Mengyin, no leste da China, adotam uma vida em tom de pêssego

PEQUIM, 17 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- Com o próspero setor de pêssegos, agricultores locais do condado de Menyin, na província de Shandong, no leste da China, desfrutam do aroma doce de pêssego e de rendas atraentes durante o verão.

Apresentando condições geográficas favoráveis, Mengyin se dedica ao setor de pêssegos desde os anos 80. Quarenta anos depois, tornou-se o maior condado do país em termos de área de plantio de pêssegos e produção de pêssegos.

Foto mostra dois agricultores colhendo pêssegos de Mengyin no condado de Mengyin, província de Shandong. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

O setor de pêssegos da Mengyin seguiu um caminho de desenvolvimento de alta qualidade. Ele desenvolveu 500 mil mu (cerca de 33.333 hectares) de base premium de pêssego, estabelecendo plataformas de pesquisa científica relacionadas a pêssegos, treinando agricultores profissionais e aplicando abordagens científicas.

A fim de atender às demandas dinâmicas do mercado, a Mengyin ajustou e otimizou constantemente sua estrutura de plantio de pêssegos. Todos os anos, 2 a 4 novas variedades serão promovidas em todo o condado. Do início da primavera ao início do inverno, 200 variedades de pêssegos de Mengyin estão à venda no mercado.

Graças à parceria com a plataforma de comércio eletrônico Taobao, o pêssego de qualidade de Mengyin se tornou viral na China e no mercado externo, como Singapura, Bangladesh, Indonésia, Malásia, Índia, Rússia e Japão, com negócios diários de comércio eletrônico de mais de 80 mil.

A crescente popularidade dos pêssegos mel impulsionou o rápido desenvolvimento do transporte, logística, armazenamento, processamento profundo e turismo rural no condado, onde mais de 100 mil pessoas locais buscaram uma fortuna.

Além dos esforços para impulsionar o setor de pêssegos, o condado também está promovendo o turismo rural. O peach county tour conta com mais de 2 milhões de turistas anualmente e gera valor industrial de mais de 1 bilhão de yuans (cerca de 147,23 milhões de dólares americanos).

FONTE Xinhua Silk Road

