Xinhua Silk Road: projetos de bilhões são assinados em Kunshan, no leste da China

BEIJING, 9 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- Uma conferência sobre o desenvolvimento de setores emergentes foi realizada na quarta-feira em Kunshan, comemorando o aniversário de 30 anos da zona de desenvolvimento econômico e tecnológico (ETDZ), com uma série de projetos assinados, iniciados e concluídos.

Trinta e três projetos com investimento total de mais de 50 bilhões de yuans (cerca de USD 7,18 bilhões) foram assinados na cidade de Kunshan, na província de Jiangsu, no leste da China, envolvendo as áreas de economia digital, fabricação inteligente e novas energias. Além disso, 45 projetos foram iniciados oficialmente e 46 foram concluídos, de acordo com o organizador do evento.

Durante o evento, também foram apresentadas duas novas plataformas, a base de Kunshan da Bolsa de Valores de Beijing e o centro de incubação de pequenas e médias empresas de Kunshan.

Kunshan é pioneira no impulso de abertura da China. Aprovada como uma zona estatal de desenvolvimento econômico e tecnológico pelo Conselho Estatal do país em 1992, Kunshan atraiu investimentos estrangeiros de mais de USD 43 bilhões de 51 países e regiões, que resultaram em mais de 2.700 projetos. Existem 52 empresas Global Fortune 500 abrindo fábricas em Kunshan.

Em 2021, Kunshan registrou um produto interno bruto (PIB) regional de 474,81 bilhões de yuans, registrou mais de um trilhão de yuans de produção total de empresas industriais acima do tamanho designado e teve exportações e importações totais no valor de USD 106,6 bilhões. Seu número de comércio exterior ficou em primeiro lugar entre as cidades de nível de condado da China.

Essas conquistas foram realizadas graças aos esforços de Kunshan na otimização do ambiente comercial. A cidade vem implementando novas políticas há quatro anos consecutivos para melhorar o clima dos negócios.

