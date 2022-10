Xinhua Silk Road: Quanzhou desenvolverá um setor de fabricação mais forte com inovação científica e tecnológica

BEIJING, 11 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- A cidade de Quanzhou, na província de Fujian, no leste da China, tem atribuído muita importância à inovação científica e tecnológica como a força motriz do desenvolvimento para que a cidade se transforme em um centro de fabricação líder com maior capacidade.

Quanzhou assumiu um compromisso com o desenvolvimento da economia real. Ela formou nove clusters industriais no valor de 100 bilhões de yuans, incluindo, respectivamente, indústria têxtil e confecções, calçados, alimentos, materiais de construção etc.

A foto mostra a base de produção e armazenamento inteligente do Fujian Hengan Group. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Em 2021, o PIB da cidade atingiu 1,13 trilhão de yuans, seu valor total de produção industrial ultrapassou dois trilhões de yuans e seu valor agregado industrial ficou entre os dez primeiros da China. Quanzhou também está no primeiro lote para ser listada como uma cidade nacional de demonstração da economia privada e da inovação.

Nos últimos dez anos, o governo municipal de Quanzhou se empenhou para promover a inovação científica e tecnológica e formulou 19 políticas para a transformação e modernização industrial, bem como para otimizar as cadeias de suprimentos. Na cidade de Jinjiang, em Quanzhou, as empresas são incentivadas a intensificar a inovação científica e tecnológica e a transformação industrial nos próximos dois anos, com financiamentos de incentivo de três bilhões de yuans.

Além disso, Quanzhou também desenvolveu uma série de plataformas de tecnologia com universidades, empresas e instituições acadêmicas para ajudar quase duas mil empresas a resolver problemas técnicos. Essas plataformas envolvem setores como equipamentos inteligentes, informação, materiais têxteis e de construção.

Com o apoio de várias políticas de inovação científica e tecnológica, a capacidade de produção industrial da cidade aumentou drasticamente. Nos últimos dez anos, a produção industrial total de Quanzhou aumentou de 950 bilhões de yuans em 2012 para 2,4 trilhões de yuans em 2021, enquanto o número de empresas industriais no valor de 100 milhões de yuans aumentou de 1.704 em 2012 para 3.091 em 2021.

Atualmente, o setor de alta tecnologia está se tornando um novo motor para o desenvolvimento de alta qualidade de Quanzhou. Até o final de 2021, um total de 1.630 empresas de alta tecnologia se estabeleceram na cidade. No primeiro semestre deste ano, o valor agregado do setor de alta tecnologia acima do tamanho designado cresceu 13,5% em relação ao ano anterior.

Link original: https://en.imsilkroad.com/p/330486.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1918150/1.jpg

FONTE Xinhua Silk Road

SOURCE Xinhua Silk Road