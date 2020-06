Xinhua Silk Road: recurso especial on-line em investimento lançado em Nova Área de Jiangdong, em Hainan, no sul da China

PEQUIM, 29 de junho de 2020 /PRNewswire/ -- Um recurso especial on-line de investimento na Nova Área de Jiangdong na cidade de Haikou, na província de Hainan, no sul da China, foi lançado no último domingo pelo Gabinete Administrativo da Nova Área de Jiangdong e pelo Serviço de Informações Econômicas da China no site do Xinhua Silk Road (en.imsilkroad.com).

Consistindo de muitas colunas como notícias de Jiangdong, notícias do porto (FTP) de livre comércio de Hainan, planejamento industrial de Jiangdong, políticas e facilidades, o recurso especial serve como uma plataforma para que investidores globais tenham um conhecimento aprofundado das políticas, setores de investimento e resultados de desenvolvimento do FPT de Hainan e da Nova Área de Jiangdong.

As autoridades chinesas lançaram no dia 1o. de junho um plano mestre para o FTP de Hainan, que visa a transformar a província da ilha do sul em um porto de livre comércio de alto nível com influência global até meados do século. De acordo com o plano, um sistema portuário de livre comércio com foco em transações e liberação e facilitação de investimentos será "basicamente estabelecido" em Hainan até 2025 e se tornará "mais maduro" até 2035.

Como uma das 11 áreas e parques principais do FTP de Hainan, a Nova Área de Jiangdong prioriza a construção de um sistema industrial aberto e inovador onde a economia sede assume um papel principal e a economia aeroportuária, economia de serviços e economia ecológica são realçadas. Portanto, as políticas preferenciais relevantes têm sido formuladas, concernentes à seleção de projetos, uso da terra e supervisão industrial.

Um grupo de empresas que constam da Fortune Global 500 tem sido atraído para se estabelecer na Nova Área de Jiangdong, declarou Feng Benyan, vice-diretor executivo do Gabinete Administrativo da Nova Área de Jiangdong, declarando também que aquelas empresas podem desfrutar de aproximadamente 20 políticas de incentivo.

Mais informações sobre investimentos na Nova Área de Jiangdong serão proporcionadas por meio das duas centrais de investimento +86-898-6860-3376, +86-898-6866-2391 ou via e-mail para [email protected].

